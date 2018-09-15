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В ООН назвали страны с самым высоким уровнем человеческого развития

  • 15.09.2018, 20:21

Страны оценивались по четырем параметрам.

В ООН представили доклад «Индексы и индикаторы человеческого развития», в котором названы 189 стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития.

Страны оценивались по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, а также объем валового национального продукта на душу населения.

Первое место заняла Норвегия — там продолжительность жизни составляет чуть более 82 лет, предполагаемая продолжительность обучения — почти 18 лет, средняя — чуть более 12 лет, объем валового национального продукта на душу населения — более $68 тыс.

Следом идет Швейцария, тройку замыкает Австралия. Четвертое место — за Ирландией, пятерку закрывает Германия. В первую десятку также вошли Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Польша расположилась на 33 месте, Россия оказалась на 49-м, Беларусь - на 53-м.

Отмечается, что в перечень входят 59 очень высокоразвитых государств и только 38 стран с низким уровнем человеческого развития. В докладе подчеркивается, что в 2010 году этот уровень составлял 46 и 49 стран соответственно.


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