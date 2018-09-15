Российского активиста Петра Верзилова обследуют в Берлине 15.09.2018, 21:13

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Родные подозревают, что он был отравлен холинолитиками.

Участника панк-группы Pussy Riot и издателя интернет-портала "Медиазона" Петра Верзилова отправят на обследование и лечение в Берлин. Об этом в субботу, 15 сентября, сообщил портал "Медуза" со ссылкой на девушку Верзилова - Веронику Никульшину, передает DW.

Она рассказала, что перевезти активиста в Германию предложил друг его отца - врач одной из берлинских клиник. Вероника Никульшина и мать Верзилова также отправятся вместе с ним в Берлин.

Никульшина также добавила, что состояние Верзилова улучшилось, он пришел в себя, но у него по-прежнему сохраняются "бред и галлюцинации".

Родные Верзилова подозревают, что его отравили

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии 11 сентября после того, как присутствовал на заседании Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции.

По словам Никульшиной, Верзилов начал "терять зрение, речь и способность двигаться", у него появились судороги. Она подчеркнула, что он не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

Впоследствии Верзилов был переведен из реанимации в НИИ имени Склифосовского. Его близкие допускают, что он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.

Холинолитические вещества или тропановые алкалоиды применяются при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях. Они содержатся, в частности, в дурмане, красавке, белене, мандрагоре, некоторых других ядовитых растениях и ряде антигистаминных препаратов.