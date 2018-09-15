NYT: Трамп хочет сменить главу Пентагона 15.09.2018, 20:52

Причиной называются разногласия между президентом США и Джеймсом Мэттисом по целому ряду вопросов.

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в США в ноябре этого года может сменить нынешнего главу Пентагона Джеймса Мэттиса из-за имеющихся разногласий между ними, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

«Интервью с более чем десятком сотрудников Белого дома, представителями конгресса, нынешних и бывших сотрудников Министерства обороны за последние шесть недель составили портрет президента, недовольного своим министром обороны, уставшего от нелицеприятных сравнений с Мэттисом, что тот ведет себя по-взрослому, и чрезвычайно обеспокоенного тем, что Мэттис демократ в глубине души», — пишет газета.

По словам собеседников агентства, Трамп на второй год своего президента разочаровался в своих помощниках, отвечающих за национальную безопасность. В частности, Трамп размышлял о том, хочет ли он, чтобы Пентагоном руководил человек, более сговорчивый, нежели Мэттис.

Представители Белого дома рассказали, что Мэттис противится целому ряду предложений Трампа. В частности, он медлит с исполнением указа о запрете трансгендерам США служить в армии и о выводе из Южной Кореи членов семей американских военнослужащих, которые там дислоцированы. В последнем случае, Пентагон опасается, что это может быть расценено Северной Кореей как сигнал к началу войны.

Кроме этого, у Трампа и Мэттиса, по данным собеседников NYT, есть разногласия по НАТО, а также относительно решения американского президента выйти из ядерной сделки с Ираном.

Сам Мэттис, по словам близких к нему людей, также устал сопротивляться «капризным прихотям непредсказуемого президента».