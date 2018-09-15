Сколько можно купить мяса и молока на польскую и белорусскую «минималку» 12 15.09.2018, 21:03

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ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Почувствуйте разницу.

«Салідарнасць» сравнила польскую «минималку» с белорусской и выяснила, сколько же поляк и белорус могут купить на свои маленькие зарплаты продуктов?

С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Польше будет составлять 2250 злотых. Это около 380 евро «на руки». Много это или мало, лучше всего посмотреть в сравнении.

Минимальная зарплата белоруса тоже за 300, правда, рублей. А если быть точным, то 305.

Но, возможно, дешевизна белорусских продуктов, о которых говорят власти, сможет компенсировать разницу между зарплатами и не даст белорусу почувствовать себя беднее? Возьмем пять продуктовых позиций: курицу (для массового потребителя), свиную вырезку (для привередливых гурманов), молоко (куда ж мы без молока!), бананы (для любителей привозной экзотики) и водку (тут объяснять не надо).

Для начала выясним цены и белорусских и польских магазинах.

Цены на продукты в польском магазине взяты на сайте ruPoland, в белорусском — на сайте магазина «Евроопт»

Источник: gazetaby.com

А теперь посчитаем, сколько же польская и белорусская «минималка» будет в курятине, свинине, молоке, бананах и водке.

2250 злотых= 225 кг курицы=102 кг свинины=750 л молока=300 кг бананов=64 бутылки

305 рублей = 72 кг курицы=20 кг свинины=179 л молока=135 кг бананов=50 бутылок водки

Ну что вы сравниваете! — воскликнет впечатлительный читатель. – Вон в Польше какие огромные коммунальные расходы, а за нас часть платит государство!

Что ж, исправляемся. Пересчитаем зарплаты после уплаты основных платежей. Согласно сайту gopl.by, в среднем на коммунальные расходы у поляка выходит 500 злотых, у белоруса — 140 рублей.

После вычета этой суммы получаем в тех же продуктах.

1750 злотых=175 кг курицы=79 кг свинины=583 литра молока=233 кг бананов= 50 бутылок

165 рублей = 39 кг курицы=11 кг свинины=97 л молока=73 кг бананов=27 бутылок водки

То есть, даже в таком регулируемом по цене белорусском продукте, как молоко, мы проиграли полякам в 6 раз!

Вот как-то так.