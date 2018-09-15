Андрей Пионтковский: Вспоминая Вильяма нашего Шекспира 15.09.2018, 21:51

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Андрей Пионтковский

Стилистические разногласия не имеют значения.

Кумулятивный итог тридцатилетних "рыночных" преобразований в СССР/России – 1 трлн. долларов украденных правящей Триадой (чекисты, бандиты, сислибы) и укрытых в юрисдикции США и 1 трлн. долларов украденных теми же и укрытых в юрисдикции Великобритании, пишет известный политический аналитик Андрей Пионтковский для kasparov.ru.

"Пенсионная реформа" стала последней соломинкой, переломившей хребет пропагандистского верблюда. Теперь всем гражданам России предельно ясно, что созданная в стране экономическая система заточена исключительно на рекордное в мировой истории воровство правящей верхушки.

Любой режим даже самый беспощадный не может существовать, опираясь только на насилие. Он должен предъявлять населению какое-то обоснование своей власти, убедительное хотя бы для части подданных. Теперь, когда социальная повестка дня окончательно и бесповоротно закрыта, для удержания власти у Путина остается только модель "осажденной врагами крепости" и регулярное демонстрация "встающему с колен арийскому племени" неких "побед", подтверждающих его племенное величие.

Племя, кстати, попалось не очень восприимчивое. Подчеркну не в первый раз, что российская "элита" и российские "образованцы", беснующиеся в поганых внешнеполитических телешоу, гораздо более фашизоидны, чем в массе своей менее подверженные имперским комплексам рядовые россияне. Антизападные и антиамериканские, а теперь еще и антиукраинские страсти бушуют в России наиболее грозно как раз в тех верхних разреженных слоях "элиты", в которых принято посылать жен рожать в американские клиники, а детей – обучаться в американские университеты. Гитлеру намного легче было работать с рядовыми немцами, а Милошевичу с рядовыми сербами. У нас же поток готовых грабить, убивать и умирать асоциальных моторыл с провинциальных автопомоек довольно быстро иссяк на Донбассе.

Тяжелый наркотик "крымнаш" частично сработал, но он уже выветрился, нужны новые дозы. Операция "Трампнаш" позволяла надеяться на устойчивую серию "геополитических побед" над НАТО, кастрированное трамповским отказом от ключевой 5-ой статьи его устава. Но результат оказался для Кремля ошеломляюще обратным. Почти удавшаяся попытка заставить безграмотного обитателя Белого дома жить по внешнеполитическим прописям кремлевских агентов влияния Дмитрия Симиса и Томаса Грэхэма привела к беспрецедентной концентрации американского политического класса на антикремлевской платформе. Президент рассматривается сегодня подавляющим большинством американского политического истеблишмента, включая значительную часть его собственной администрации, как угроза национальной безопасности страны. Наибольшее беспокойство вызывают его загадочная путинофилия и его неутомимые усилия по подрыву гарантий коллективной обороны стран НАТО. Новый состав Конгресса начнет в январе 2019 года процедуру импичмента президента.

А на следующий же день после удаления из Белого дома трамповской опухоли Кремль столкнется с невиданным прежде единством Запада. Европа никогда не простит Путину и Трампу два года, прожитых ею голенькой на ветру Истории фактически без гарантий 5-ой статьи.

На вершине российской власти еще звучат слабеющие голоса сторонников гибридной капитуляции в развязанной 20 февраля 2014 года путинской Дзюдохерией 4-ой мировой войне. Условия её, которые еще недавно могли серьезно обсуждаться Западом, были весьма мягкими и щадящими для российских властей:

а) отказ от соучастия ВКС РФ в окончательном решении суннитского вопроса – геноциде жителей и беженцев в провинции Идлиб;

б) уход с Донбасса (при молчаливом сохранении Крыма) и освобождение украинских заложников;

в) закрытый суд в Москве над бандитами, похитившими, как выяснилось, емкость с отравляющим веществом "Новичок" и совершившими по хулиганским мотивам нападение в Солсбери.

Уверен, что более 200-х из 213-ти фигурантов "Kremlin report" с чувством огромного облегчения приняли бы эти условия. Но 5-6 из них, плюс не вошедший в список самый богатый в мире человек, категорически не согласны. Впрочем, эти стилистические разногласия уже не имеют никакого значения. У Запада после позора 16 июля 2018 года нет субъекта переговоров. А к тому времени, когда он появится, Кремль уже создаст новую реальность.

Своим поведением, ложью и демагогией Путин загнал себя в такую ловушку, что отказ даже от наиболее одиозных и контрпродуктивных проявлений его агрессивной политики будет восприниматься и ближайшим окружением и страной в целом как его личное поражение.

Если бы самый человечный изо всех прошедших по земле людей в юности прочел не только "Щит и меч", то ему наверняка вспомнились бы сегодня удивительно созвучные его состоянию строки:

По мне все средства хороши отныне,

Я так уже увяз в кровавой тине,

Что легче будет мне вперед шагать,

Чем по трясине возвращаться вспять.