После освобождения из изолятора за акцию в Куропатах Северинец первым делом поехал туда снова 15.09.2018, 22:23

Павел Северинец

Борьба за Куропаты продолжается.

Как передает «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН, об этом заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который 15 сентября вышел на свободу после отбытия 10-суточного ареста.

6 сентября Северинец был признан виновным за «повторное нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий». Суд посчитал правонарушением тот факт, что политик призывал людей участвовать в акции 9 сентября в Куропатах.

После освобождения Северинец уже успел посетить Куропаты.

«В понедельник у нас пройдет совещание, что делать дальше по защите Куропат, в среду буду участвовать в вахте, которую проводит БХД возле ресторана «Поедем поедим». Так что борьба за Куропаты продолжается», - сказал он.