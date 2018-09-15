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В Светлогорске прошел протестный флешмоб против китайского завода, люди выходили семьями

  • 15.09.2018, 23:13

Жители города вышли на центральную площадь в медицинских масках и с зелеными воздушными шарами.

В Светлогорске 15 сентября прошел флешмоб против выбросов с китайского завода. Не менее 150 человек в медицинских масках и с зелеными воздушными шарами собрались возле центральной площади. Площадку в назначенное время — 17.00 по инициативе власти заняли дети. Они танцевали и запускали воздушные шары красного цвета, передает «Радыё Свабода».

Это походило на репетицию ко Дню города, который пройдет в следующую субботу. Пенсионеры, молодые семьи с детьми, старшеклассники надели медицинские маски, держали зеленые воздушные шары как символ того, что люди хотят дышать чистым воздухом. Жители райцентра возмущены, что новый завод беленой целлюлозы загрязняет воздух. От выбросов в городе часто стоит вонь.

Фото: svaboda.org

Между жителями райцентра ходил милиционер Евгений Беспалько и предупреждал через мегафон, что «данное мероприятие несанкционированное», за что наступает ответственность по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. «Так арестуйте нас! Нам все равно, где умирать — здесь или в тюрьме!», — закричала на милиционера пенсионерка. Другие участники флешмоба спрашивали у милиционера — есть ли у него дети и внуки?

«Это не митинг, не пикет — транспарантов и плакатов не было, никто не выдвигал каких-то требований. Поэтому не стоит милиции угрожать людям. Они просто вышли дышать чистым воздухом», — прокомментировала правозащитница Елена Маслюкова.

Фото: svaboda.org

Она добавила, что люди договаривались или вообще не идти на День города в следующую субботу, или прийти туда в масках и с зелеными воздушными шарами.

Инициативная группа по мониторингу ситуации с заводом подавала в исполком заявку на митинг. Он планировался 15 сентября. Но единственную в городе площадку, определенную для митингов и пикетов (стадион «Бумажник») в назначенный день оккупировал БРСМ. Там проходил праздник «Властелин села». Тогда жители райцентра договорились провести флешмоб.

Фото: svaboda.org

Утром 15 сентября в прокуратуру вызвали правозащитника Елену Маслюкову и активиста Анатолия Змитровича. Прокурор района официально предупредил их об ответственности за участие или организацию несанкционированных мероприятий.


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