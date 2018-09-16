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Фотофакт: На «Академии Наук» в Минске Mazda влетела в переход метро

  • 16.09.2018, 8:14
Фото: МЧС Минска

Машина проехала все лестничные пролеты.

На станции «Академии Наук» в Минске Mazda влетела в переход метро. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 15 сентября. Об этом tut.by сообщили читатели.

Судя по фото, речь идет о подземном переходе на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости, около Дома печати.

Фото: МЧС Минска

— Машина относительно цела, проехала все лестничные пролеты перехода станции метро. С ней разбирается МЧС, вроде приехала скорая, — рассказал читатель.

В МЧС подтвердили: на ДТП выезжали, но, к счастью, помощь спасателей никому не понадобилась. Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Ольга Мельченко.

Фото: МЧС Минска

Судя по всему, Mazda оказалась в переходе после еще одного ДТП: водительская дверь смята от удара, а на Сурганова стоит разбитая Lada Vesta.

Фото: МЧС Минска

К счастью, людей на пути Mazda не оказалось — ни на тротуаре, ни на лестнице, ни в самом переходе.


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