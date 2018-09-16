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Леонид Заико: Лукашенко уходит в астрал

  • 16.09.2018, 8:22

Похоже, что главные проекты властей провалились.

Об этом в интервью primus.by заявил экономист Леонид Заико, комментируя новую «стратегию развития», предложенную властями Беларуси. Поводом стало выступление Лукашенко на Международном конгрессе ассоциации участников космических полетов, который проходил с 9 по 15 сентября в Минске.

- Лукашенко заявил на конгрессе: нам негоже отказываться от стратегии космической державы после того, что было в СССР. При этом у нас по орбите гордо летает единственный спутник, собранный из китайских запчастей. Почему правитель обратился в космической теме?

- Это называется комплекс отрезанной руки. Как у людей, которым сделали операцию по ампутации конечности, а через несколько дней они начинают ее «чувствовать» - им кажется, что она начинает чесаться и так далее.

Лукашенко был советским школьником и комсомольцем. Как и многие в СССР, он гордится двумя вещами: «красной машиной» советского хоккея и советским космосом.

Эту ценностную гамму он и пытается воспроизводить. С хоккеем он «восстановил связь», теперь решил заняться космосом. Конечно, освоение космоса – это интересно. Но для Беларуси это не тот вопрос, чтобы брать его в качестве национальной цели.

Власти видят: по «ИТ-стране» у нас сложилось непонятно что. Так, а по роботам что? Роботы у нас только в правительстве. Биороботы, которые сидят и только хлопают в ладоши, когда выступает Лукашенко.

Тогда власти думают: что бы нам такое «запиндюрить»? Может, провести белорусский «Оскар»? Выбрать лучший фильм о тараканах. Или может начнем заниматься космосом?

Я отвечу на этот вопрос правдой, которая многим во власти может не понравиться. Но я и хочу, чтобы она не понравилась. Ребята, никакой экономической эффективности от космоса быть не может. Особенно в Беларуси.

Ребята, есть две вещи, о которых не надо врать. Первое – о том, что при помощи одного только высшего образования зарабатывают большие деньги. Второе – о том, что с космоса может быть какой-то «навар». Разговоры о космосе – это воплощение вашего безответственного, неэкономического видения будущего. Это какой-то нездоровый «задор» мальчика в 64 года.

Мне это напоминает анекдот. В Карпатах, в западной Украине, Мыкола приходит к соседу и говорит: Степан, москали в космос полетели. А сосед отвечает: что, все сразу?

Когда начинаются разговоры про космос, дроны и так далее, мне хочется сказать: ребята, вы вначале «задроньте» нашу экономику. Я не специалист по астрологии, но разговоры про космос, «космическую державу» – все это называется уйти в астрал. Место, куда политики уходят, когда у них не сложилось с обычными, мирскими делами.


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