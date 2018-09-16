Нашаманили Александр Обухович, «Белгазета»

16.09.2018, 8:38

Ситуацию в экономике Беларуси можно сравнить с ураганом, надвигающимся на африканскую деревню.

Сегодня, пожалуй, ничто не указывает на то, что в руководстве страны осознали неизбежность и необходимость реформ в экономике страны и прорабатывают варианты. Наоборот, напутствием новому правительству было требование неприкосновенности сложившейся системы. Естественно, что уже это гарантирует продолжение и развитие кризиса в нашей экономике.

И от усилий правительства при сохранении «белорусской модели» зависит не наличие или отсутствие кризиса, а лишь темпы его развития: одни решения могут его замедлить, другие - ускорить развитие. Что, в целом, не принципиально. Поскольку другие страны и конкуренты наших предприятий развиваются, и условия для выхода нашей экономики из кризиса с течением времени ухудшаются.

В предыдущих публикациях я писал, что уже сегодня за выход из кризиса на траекторию развития придется платить высокую цену. И безработицей, и сокращением госаппарата, и периодом низких зарплат и пенсий. Ни власть, ни население к этому не готовы. Власть испуганно оглядывается на приближающиеся выборы, население уверено, что власть обязана поставлять ему блага бесперебойно, изыскивая их хоть на Луне.

Что лиц, заинтересованных в сохранении «белорусской модели» много, и сопротивляться реформам они будут яростно. «Кому - война, а кому - мать родна!», кому - кризис, а кому «белорусская модель» - дойная корова. Судя по обилию посадок, таких в структурах власти много. Для них, пока они у власти, нужно успеть схватить: и в любой момент с места согнать могут, и денежные потоки в стране мельчают. На всех власть имущих точно не хватит.

Писал и о том, что правительства и Михаила Мясниковича, и Андрея Кобякова были откровенно не способны вытащить экономику из кризиса. Да и не очень этим занимались, реально ничем в экономике не управляя, буквально утонув в текущих проблемах.

Сегодня - новое правительство. Новые назначенцы молоды. Это, конечно, хорошо, но ведь почти никто из них не имеет опыта работы в реальном секторе экономики. И стоит помнить, к чему привело правление «завлабов в розовых штанишках» в России.

Но те хотя бы реформами занимались. Правда - бездарными, губительными для страны, но расчищающими путь к формированию рыночной экономики. Как они ее понимали. Встраивая страну в придуманную ими фантастическую модель. Опирающуюся на таких «священных коров», как «невидимая рука рынка» и «Запад нам поможет». А нашим поставлена задача вытаскивать страну из кризиса в рамках «белорусской модели», которая сама и есть главная причина кризиса.

Можно привлечь квалифицированных консультантов и разработать и страновую стратегию, и промышленную политику. Можно, при желании, сформировать адекватную судебную систему. Можно подготовить и запустить какие-никакие структурные реформы. Но ничего из этого, как показал мировой опыт, работать не будет без решения двух принципиальных вопросов.

Во-первых. Необходима политическая сила, кровно заинтересованная в успехе реформ. Партия, общественное движение - безразлично. Нужна команда, в центре и на местах, сплоченная общей, общественно значимой задачей и общим пониманием способов ее решения. Альтернатива, предложенная «белорусской моделью», - вертикаль власти, сплоченная исключительно административным ресурсом и доступом через этот ресурс к дополнительным благам.

Такой системе внутренне присуща коррупция, и в сложных ситуациях из-за недостатка компетенций эффективно работать она не может: не может руководитель быть специалистом во всем, а решение все чаще требует специальных знаний. И специальной информации, которую ему тоже негде взять.

Такая модель управления, выстроенная вокруг руководителя-«хозяина», не работала в крупных корпорациях (системе заведомо более простой, чем государство) уже в 60-е гг. Развитие техники и технологий, рост сложности систем сделали ее неэффективной. Считается, что она пригодна для простых систем (типа АПК) или для краткосрочного применения в экстремальных ситуациях. Что история Беларуси в очередной раз и доказала.

Во-вторых. Сегодня ситуация и на мировых, и на нашем региональном (Россия!) рынках неблагоприятна для Беларуси. Особых надежд на внешнюю помощь в выходе из кризиса питать не приходится. Так или иначе, сегодня ресурсной основой для выхода из кризиса могут быть только внутренние накопления. А они сегодня могут возникнуть только при ограничении потребления населения. Других источников просто нет.

Но для того, чтобы широкие массы населения приняли необходимость ограничения потребления на какой-то срок - ради будущего детей и внуков - необходимо доверие к власти. Уверенность, что накопления действительно пойдут на развитие страны, создание рабочих мест, а не будут закопаны в бездарные проекты или уйдут на виллы в благодатных странах или ненужные дворцы. Уверенность, что власть знает, как накопления использовать с толком и умеет это делать.

Пока такой уверенности нет. И с чего бы ей появиться, если уголовные дела по коррупции идут валом и госинвестиции раз за разом проваливаются. Словами тут убеждать бессмысленно, требуется демонстрировать дела. А их пока как раз очень мало.

Впрочем, у доверия есть альтернатива - диктатура с силовым подавлением недовольных. Но в условиях Беларуси этот путь - тупиковый. Поскольку уже налажена эмиграция наиболее активной части населения, она резко усилится, и диктатура быстро выродится в вариант латиноамериканской «банановой республики» -середины прошлого века. Без малейших перспектив из этого состояния выйти.

А тут еще и давление России, готовой профинансировать существование нашей элиты взамен на сдачу экономики под контроль российского капитала. Существование временное, поскольку, укрепившись, эту элиту все равно выбросят. Но это будет потом.

Аналог нашей ситуации. На африканскую деревню надвигается ураган. Шаман на деревенской площади бормочет заклинания, толпа хором ему подпевает. Самые продвинутые жители обсуждают, не стоит ли заменить шамана. А ураган тем временем надвигается.

Да дело не в шаманах!

Александр Обухович, «Белгазета»