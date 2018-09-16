Опубликованы новые доказательства связи Боширова со спецслужбами РФ 5 16.09.2018, 8:53

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Журналисты получили документы из информационной системы «Российский паспорт».

Подозреваемый в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов может быть связан со спецслужбами России, пишет в субботу, 15 сентября, издание «Проект» со ссылкой на документы подозреваемого из информационной системы «Российский паспорт», сообщает snob.ru.

В документе есть ранее не обнародованная фотография из паспорта Боширова, а также пометки «Сведений не давать» с номером телефона, который может принадлежать Минобороны России, и «есть письмо, сс» — «совершенно секретно», пишет издание.

О тех же отметках на документах второго подозреваемого Александра Петрова писали The Insider и Bellingcat в совместном расследовании.

Боширов получил новый паспорт в том же отделении, УФМС, что и Петров — №770001. По информации The Insider и Bellingcat, там могут получать документы сотрудники силовых и специальных служб.

Сходство между документами подозреваемых еще и в том, что в обоих случаях нет никаких данных о выданных им заграничных паспортах, которые обычно присутствуют.

В полученных изданием файлах указывается, что Боширов поменял паспорт из-за «непригодности» старого в октябре 2010 года. У Петрова поменялись документы по той же причине, но в 2009 году. При этом номер старого паспорта в новых документах последнего оказался фальшивым, поскольку в базе данных он не числится.

Обвинения в адрес Петрова и Боширова:

5 сентября власти Великобритании обвинила Петрова и Боширова в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте. Через несколько дней Петров и Боширов дали первое интервью и заявили, что ездили в Солсбери с туристическими целями.

14 сентября журналисты обнаружили документы Петрова в базе Федеральной миграционной службы с пометками «сведений не давать 195-79-66» и «с.с.». По данным «Новой газеты», эти цифры — номер телефона, который, как предполагается, принадлежит Минобороны России.

Журналисты Патрик Ривел из ABC News и Оливер Кэррол из The Independent позвонили по этому номеру. Ответивший подтвердил, что они попали в ведомтсво. Также позвонившему изданию The Bell на этот номер с кодом 495 заявили, что телефон числится за минимаркетом, но не в Хорошевском районе Москвы, где располагается здание Минобороны.