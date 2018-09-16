Андрей Пионтковский: Личное поражение Путина 3 16.09.2018, 9:10

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«Пенсионная реформа» становится последней соломинкой, которая переламывает хребет кремлевской сиситемы.

Кумулятивный итог тридцатилетних "рыночных" преобразований в СССР/России – триллион долларов, украденных правящей триадой (чекисты, бандиты, сислибы) и укрытых в юрисдикции США, и триллион долларов, украденных теми же и укрытых в юрисдикции Великобритании. "Пенсионная реформа" становится последней соломинкой, которая переламывает хребет пропагандистского верблюда. Теперь многим в России предельно ясно, что созданная в стране экономическая система сознательно заточена на рекордное в мировой истории воровство правящей верхушки.

Любой режим, даже самый беспощадный, не может существовать, опираясь только на насилие, - пишет российский публицист Андрей Пионтковский для Радио Свобода. - Режим должен предъявлять населению какое-то обоснование своей власти, убедительное хотя бы для части подданных. Теперь, когда социальная повестка дня закрыта, для удержания власти у Владимира Путина остается только модель "осажденной врагами крепости" и регулярная демонстрация обществу неких "побед", подтверждающих величие страны.

Страна, кстати, попалась не очень восприимчивая. Российская "элита" и российские "образованцы", беснующиеся в поганых внешнеполитических телешоу, гораздо более фашизоидны, чем в массе своей фашизоидны менее подверженные имперским комплексам рядовые россияне. Антизападные и антиамериканские, а теперь еще и антиукраинские страсти бушуют в России наиболее грозно как раз в тех верхних разреженных слоях "элиты", в которых принято посылать жен рожать в американские клиники, а детей – обучаться в американские университеты. Гитлеру намного легче было работать с рядовыми немцами, а Милошевичу – с рядовыми сербами. У нас же поток готовых грабить, убивать и умирать в Донбассе довольно быстро иссяк.

Тяжелый наркотик "Крымнаш" частично сработал, но он уже выветривается, нужны новые дозы. Операция "Трампнаш" позволяла надеяться на устойчивую серию "геополитических побед" над НАТО, кастрированной отказом от ключевой 5-й статьи ее устава. Но результат оказался для Кремля ошеломляюще обратным. Почти удавшаяся попытка заставить обитателя Белого дома жить по московским внешнеполитическим прописям привела к беспрецедентной концентрации американского политического класса на антикремлевской платформе.

На вершине российской власти еще звучат слабеющие голоса сторонников гибридной капитуляции в развязанной 20 февраля 2014 года Кремлем Четвертой мировой войне. Условия этой капитуляции, которые еще месяц или два назад могли серьезно обсуждаться Западом, были щадящими для российских властей:

а) отказ от соучастия военно-космических сил России в окончательном решении суннитского вопроса – расправе над жителями сирийской провинции Идлиб;

б) уход из Донбасса (при молчаливом сохранении Крыма за Россией) и освобождение украинских заложников;

в) закрытый суд в Москве над бандитами, похитившими, как выяснилось, емкость с отравляющим веществом "Новичок" и совершившими по хулиганским мотивам нападение в Солсбери.

Уверен, что более 200 из 213 фигурантов так называемого кремлевского доклада с чувством огромного облегчения приняли бы эти условия. Но 5–6 из них плюс не вошедший в список самый богатый в мире человек категорически не согласны. Впрочем, эти стилистические разногласия уже не имеют никакого значения. У Запада нет субъекта переговоров. А к тому времени, когда он появится, Кремль уже создаст новую реальность.

Своим поведением, своими ложью и демагогией Путин загнал себя в такую ловушку, что отказ даже от наиболее одиозных и контрпродуктивных проявлений его агрессивной политики будет восприниматься и ближайшим окружением и страной в целом как его личное поражение. Если бы самый человечный изо всех прошедших по земле людей в юности прочел не только "Щит и меч", то ему наверняка вспомнились бы сегодня удивительно созвучные его состоянию строки:

По мне все средства хороши отныне,

Я так уже увяз в кровавой тине,

Что легче будет мне вперед шагать,

Чем по трясине возвращаться вспять.