закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 13:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Минчанин две недели жил с вещами возле подъезда

9
  • 16.09.2018, 9:19
  • 3,482
Фото: tut.by

Хозяин арендной квартиры выселил его на улицу.

В Минске рядом с одним из домов на улице Калиновского несколько недель стоит чья-то мебель и вещи, сообщили tut.by. Люди интересовались, чьи они и можно ли помочь их хозяевам. Оказалось, все это принадлежит Василию Петровичу, которого с женой выселили из съемной квартиры. Новое жилье семья уже нашла, но перенести все еще не успели.

Имя Василия Петровича у пятиэтажки на улице Калиновского, 31, не назовет никто. Зато один день из его жизни вспомнят многие соседи. Было это в конце августа, в дождь. Мужчина, у которого Василий Петрович арендовал «однушку», вынес на улицу все его вещи.

Фото: tut.by

— Посуду, мебель, одежду, — перечисляют соседи. Так Василий Петрович с женой остались без крыши над головой. Сразу, вспоминают жильцы, Матусевич жил с вещами рядом с подъездом. Потом часть имущества куда-то исчезла, а мужчина начал появляться во дворе эпизодически.

В пятницу, 14 сентября, он пришел к подъезду ближе к часу: хотел глянуть, все ли на месте. Все. Стул, тумбочка, шуфлядки — стоят, как и вчера.

— Тут уже почти все нужно на мусор перетащить, — рассказывает мужчина и не скрывает, некоторая и без того старая мебель после улицы стала совсем непригодной.

«Ночью мороз, закручивался в бушлат — и нормально»

«Взорвется, не лезь, ведется видеонаблюдение» нацарапал он ручкой на подставке, которая когда-то была частью кровати. Это, улыбается, чтобы дети ничего не трогали. О себе рассказывает без особой охоты: скоро 62 года, уверяет, что работал в МЧС, на заводе, столяром в вузовских общежитиях. Вторую жену зовут Татьяна Геннадьевна, пенсионерка.

— Летом хозяева предыдущей квартиры, которую мы снимали, попросили срочно выселиться, — начинает он свою историю и просит не писать на диктофон. — Мы быстро стали искать новое жилье. Обратились в агентство. Они что-то предлагали, но все или занято, или дорого. А потом подвернулась эта квартира.

Фото: tut.by

Мужчина показывает на окна в многоэтажке на Калиновского. Хозяин, уверяет, заключал договор на 18 дней. Цена — 520 рублей, коммуналку владелец оплачивал сам. Так, по словам Василия Петровича, они с супругой прожили два месяца, а потом мужчина сообщил: в квартиру поселится его дочка с внуком. И к 18 августа попросил освободить жилплощадь.

— Мы с женой ничего не нашли, — собеседник уверяет, что ситуацию с арендой в тот период сильно усложнили потоки студентов из регионов. — Мы собрали все в коробки. Просили у хозяина дать нам время, но 18-го он приехал и в дождь стал выносить наши вещи на улицу.

Ту ночь Василий Матусевич ночевал под подъездом. Татьяне Геннадьевне повезло чуть больше. В Минске у ее матери «однушка», и дочь на какое-то время переехала к ней.

— А вы почему не пошли?

— Нет места, — отвечает на вопрос собеседник. — А за вещами кто будет смотреть? Тут же все было заставлено коробками. Когда дождь закончился, я мокрое на деревьях развесил, сушил.

Так, среди вещей, вспоминает мужчина, он жил недели две. Соседи вызывали милицию и социальную службу.

— Милиция приехала, документы проверила, в розыске меня нет, — говорит Василий Матусевич и вспоминает, что после той встречи продолжил сидеть на вещах. — А если ночью мороз, закручивался в бушлат — и нормально. Мы, эмчээсники, — люди выносливые.

«Вчера хозяин квартиры тут проходил, хотел его одернуть»

Не так давно семья сняла новую квартиру. Часть вещей уже перевезли. Остальной «склад» возле подъезда Василий Петрович обещает убрать в ближайшее время.

Фото: TUT.BY

— Как так получилось, что вы на пенсии и без жилья?

— Это долгая история, — отмахивается мужчина, вспоминать прошлое не хочет. Точно так же, как и обсуждать тему с алкоголем. Говорит, у них с женой с этим проблем нет.

— Бывает, конечно, по праздникам. А так мне некогда. Я хоть на пенсии, но стараюсь подзаработать: плитку кладу, облицовку могу сделать.

Пенсии и заработков на новое съемное жилье, уверен, хватит. Если кто-то захочет их с женой поддержать, не откажется. В квартиру, которую они с женой снимали на Кольцова, говорит, дочка хозяина так и не заехала.

— Вроде там бабушка с внуком-студентом живут, — предполагает мужчина и на глазах у него появляются слезы. — Обидно и неприятно, что так случилось. Вчера хозяин квартиры тут проходил, хотел его одернуть. Потом решил, что не надо.


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников