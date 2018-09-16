Как белорусские шляхтичи проучили Суворова 2 16.09.2018, 9:30

2,896

В бою пострадал и племянник русского полководца.

Став любовником русской царицы Екатерины Второй король Польши Станислав Август, казалось, позабыл о том, что является продолжателем дела властителей, создававших самое могучее государство в Европе. Такой державой была Речь Посполитая, рожденная союзом Великого княжества Литовского и польской Короны. Станислав Август не мог противиться вмешательству российских властей в дела его государства. И русский посол князь Репнин позволял себе действия, которые разве что мог предпринять министр внутренних дел суверенной державы. Но самовольство Репнина и вельмож из Петербурга возмущали шляхту, пишет litvin.pl.

В городе Баре собрались сторонники прежних вольностей, ценивших свободу и независимость. Возглавил конфедератов в 1768 году подкоморий рожанский Михаил Красинский и староста варецкий Осип Пулавский. Поддержанные шляхтой и крестьянством, вожди барских конфедератов фактически объявили войну королевской власти, добиваясь сохранения неприкосновенности прав землевладельцев Речи Посполитой, защиты католической веры.

Матушка Екатерина послала в помощь королевским отрядам усмирять мятежников лучших генералов, имевших реальный боевой опыт на турецких фронтах. Среди них был и непобедимый генерал-майор Александр Суворов. Тот активно взялся истреблять партии восставших, занимая укрепленные пункты, разрушая замки и продовольственные склады повстанцев.

В феврале 1771 году полководец Суворов вошел в окрестностях города Кракова в местечко Лянцкорона или Ландскрона (как писал сам Суворов в письмах да реляциях палаты Ландскрона, поскольку замок был совсем небольшой). Но мал орешек, да тверд. Суворов не знал, что отрядом в замке командовал кадровый французский офицер Левен. Он выставил к бойницам самых метких стрелков и приказал поражать в первую очередь офицеров. Русских командиров легко было вычислить по отменным лошадям и также из-за нерегламентированной формы одежды, которой щеголяли некоторые суворовские начальники.

Барские конфедераты и генерал Дюмурье

Отсутствие офицеров сказалось на успехе общего дела. Солдатам Суздальского полка удалось пробиться за стены Ландскроны, сломить шлагбаумы и разнести рогатки. Но дальше продвинуться русские не смогли из-за сильного сопротивления оборонявшихся шляхтичей. В рукопашном бою были ранены еще несколько офицеров суворовского отряда. Пострадал и поручик Николай Суворов, родной племянник Александра Васильевича. Бой продолжался не менее шести часов, как вспоминал потом в реляции командованию полководец Суворов. Неудача настолько огорчила генерал-майора, что он даже в письме князю Шаховскому сгоряча окрестил своих бравых мушкетеров-суздальцев "… овцами, потерявшими своих пастырей…". В феврале 1771 года так и не удалось суворовцам выбить шляхтичей из замка Ландскроны.

Между тем к маю французский бригадир Шарль Франсуа Дюмурье сумел накопить большие силы. Он был направлен сюда правительством короля Людовика XVI. Позднее в революционных войнах Французской республики с интервентами Дюмурье прославится победами в Голландии. В войне 1771 года французский бригадир опирался на шляхетские отряды и крестьянское ополчение. Он принял меры, используя субсидии своего короля, для пополнения рядов инсургентов. Под его началом вскоре оказалось до 4 тысяч пехоты и кавалерии. Эти силы заняли 12 мая 1771 года сильную позицию у замка Ландскрона, применяясь к холмистой местности, рощам и кустарникам.

Любимый Суворовым Суздальский полк в деле

Атаковать конфедератов по всему фронту Суворову было невозможно, хотя его отряд по численности и равнялся войскам Дюмурье. Левый фланг позиции оборонявшихся примыкал к замку, на правом войска прикрывались обрывом. Если бы суворовские солдаты пошли в атаку через лощину, то их накрыл бы сосредоточенный огонь полусотни конфедератских пушек. Еще три десятка орудий били бы по атакующим со стен Ландскроны.

Для атаки полководец Суворов выбрал правый фланг позиции Дюмурье, где стояла шляхетская конница. На нее были брошены 150 карабинеров Санкт-Петербургского полка и две сотни донских казаков под командою полковника Древица. Русские бросили коней в карьер и дрались с обнаженными палашами. Решительность и быстрота решили дело в пользу суворовской конницы. Дюмурье бежал. Ему отдал своего коня князь Каэтан Сапега, который погиб в рукопашной схватке. Также едва не был зарублен казаками генерал Миончинский. Пал насмерть пораженный казачьей пикой пинский маршалок Оржешко.

Суворов принимает капитуляцию Кракова

В замок пробились отряд Валевского. В Ландскроне приготовились к последнему бою до 1500 солдат и офицеров конфедератов. После разгрома сил бригадира Дюмурье командование над главными силами противников Станислава Августа получил князь Великого княжества Литовского Михаил Казимир Огинский.

Неудачи под Ландскроной в феврале 1771 года, а затем и под Краковом, как видим, не обескуражили полководца Суворова. Он сумел сделать выводы из заданной ему шляхтичами науки и в конце концов добился победы. Сказалось на печальном исходе борьбы конфедератов с Суворовым отсутствие единства у восставших. Так, Пулавский, командуя значительным отрядом, так и не смог договориться о совместных действиях с генералом Миончинским. В результате сопротивление барских конфедератов было совершенно подавлено российскими генералами в 1772 году в Кракове. Война завершилась позорным первым разделом Речи Посполитой, главным виновником которого был бесхребетный и недалекий король Станислав Август.