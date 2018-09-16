СМИ: КНДР продает оружие странам, которые попали под международные санкции 1 16.09.2018, 9:40

Северная Корея также увеличила импорт нефти из РФ и Китая.

Северная Корея продает оружие странам, которые попали под международные санкции.

Об этом говорится в докладе экспертов ООН, передает DW со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, в докладе ООН идет речь о продаже северокорейского оружия в Сирию, Ливию и Йемен. Также отмечено, что Северная Корея в последнее время увеличила импорт нефти, в поставках которой участвуют судна РФ и Китая.

Как отмечается, в докладе также приведены примеры "бесчисленных" поставок угля из КНДР в Китай, организаторы которых пытались использовать самые трудные маршруты для наблюдения.

В докладе подчеркивается, что незаконная торговля сильно снижает эффект от усилий США по прекращению ядерной программы Северной Кореи. Эксперты считают, что из-за многочисленных нарушений санкции против КНДР утратили свою эффективность.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что в Совбезе ООН будет поднят вопрос участия РФ в незаконной торговле с Северной Кореей.

Ранее Помпео обвинил РФ в намерениях сорвать санкции против Северной Кореи.

Напомним, что США созвали внеочередное заседание Совбеза ООН в отношении Северной Кореи на понедельник, 17 сентября.

В начале августа Совбез ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также, о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.