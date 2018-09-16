Российский активист Петр Верзилов прибыл на лечение в Германию 1 16.09.2018, 9:50

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Самолет спецрейса приземлился в Шенефельде.

Как сообщает немецкая газета Bild, один из участников российской панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов поздним вечером в субботу, 15 сентября, прибыл для лечения в Германию, передает dw.com.

Верзилов, предположительно отравленный в Москве, прилетел специальным рейсом на самолете, который приземлился в аэропорту Шенефельд.

Другая участница группы, Надежда Толоконникова, опубликовала видеотвит, на котором видно, как Верзилов находится в салоне приземлившегося самолета.

В аэропорту в интервью газете Bild Толоконникова заявила, что речь идет об отравлении, которое имело целью либо устрашение, либо даже убийство.

Ранее в субботу еще одна участница группы, Вероника Никульшина, сообщила интернет-изданию "Медуза", что вывезти Верзилова на лечение из России в Германию предложил друг его отца, который работает в одной из немецких клиник.

11 сентября, после заседания Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции, Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Из московской городской клинической больницы имени Бахрушиных Верзилов был переведен в НИИ имени Склифосовского.

Врачи исключили инсульт, но предположили, что он мог отравиться или был отравлен холинолитиками. Вероника Никульшина заявила, что Верзилов не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

"Милиционер вступает в игру"

Петр Верзилов является также издателем интернет-издания "Медиазона", посвященного защите прав задержанных, подследственных и заключенных в России. 15 июля во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией Верзилов и активистки Pussy Riot выбежали на поле московского стадиона "Лужники" в форме полицейских. Своей акцией "Милиционер вступает в игру" они символизировали требование к российским властям освободить политзаключенных, прекратить аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

16 июля Хамовнический суд Москвы арестовал Верзилова, Курачеву, Никульшину и Пахтусову на 15 суток за административное правонарушение и назначил штрафы по 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы. 30 июля их снова задержали - сразу после выхода из спецприемников.