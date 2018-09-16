За что боролись 2 16.09.2018, 9:56

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Государство несет убытки из-за новых таможенных пошлин.

Потери РУП «Белпочта» за прошлый год составили более 2 млн. USD только из-за введения ограничения в 22 EUR на беспошлинный ввоз товаров в международных почтовых отправлениях, анализирует neg.by.

А сколько было разговоров о необходимости введения этой нормы, чтобы остановить дельцов, которые посылками ввозят «коммерческие партии» товаров, не платят таможенные пошлины и, естественно, наживаются на этом!

Жалобы на убытки пришлось выслушать первому вице-премьеру правительства Беларуси Александру Турчину во время недавнего посещения Белпочты. Оказалось, что она за год потеряла 4,6 млн. BYN только на посылках.

Конечно, когда разрабатывался указ Лукашенко от 11.02.2016 № 40, которым и была предусмотрена подобная норма, никто не подумал, что вводить ее нужно одновременно во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Иначе работать она не будет – граждане Беларуси, как и любых других стран, умеют считать деньги и не собираются «за здорово живешь» отдавать их государству.

Естественно, спрос родил предложение. А может, на этот раз предложение инициировало спрос, потому что реклама российских интернет-магазинов, которым до сих пор разрешено получать посылки из-за границы на сумму 1 тыс. EUR в месяц на человека, появилась на наших сайтах чуть ли не одновременно с подписанием Указа № 40. И те, кто уже освоил зарубежный виртуальный шопинг, моментально переместились на российское интернет-пространство, оставив родную Белпочту, что называется, «с носом» и без денег. А тот, кто только собирался приобрести что-нибудь в разы дешевле, чем в отечественных магазинах, с легкостью нашел, с кем посоветоваться.

Справедливости ради отметим, что главными инициаторами введения ограничений на пересылку товаров в международных почтовых отправлениях являлись таможенники и торговля, а не работники почты. Тем обиднее последним было страдать «за чужие грехи», особенно когда работники ГТК после вступления Указа № 40 в силу (а это произошло с 14 апреля 2016 г.) стали бодро рапортовать об увеличении таможенных платежей, собранных с еще не освоившихся в новых реалиях граждан. Правда, последнее время что-то победных реляций не слышно – наверное, народ уже освоился и стал укладываться в установленные нормативы.

Теперь же почтовым работникам приходится идти «на поклон» к властям, требуя установления одинаковых с россиянами лимитов. Но «правовая машина» ЕАЭС работает медленно, введение одинакового порога беспошлинного ввоза в посылках в 200 EUR запланировано только на 2020 год. А вносить изменения в Указ № 40, признавая собственные ошибки, похоже, никто не собирается. Так что граждане Беларуси будут продолжать пользоваться услугами россиян, а Белпочта – получать убытки от непродуманных решений.

К тому же, потери усугубляются из-за развития рынка банковских платежных карточек. Сегодня даже многие девяностолетние бабушки и дедушки освоили современные технологии и получают свои пенсии без посредников – на карточку. А. Турчину сообщили, что за последние семь лет доля получателей пенсии в организациях связи сократилась с 58,9% до 37,6%. Первому вице-премьеру только и оставалось посоветовать почтовым работникам расширять спектр оказываемых услуг и повышать их рентабельность и эффективность. С чем и разошлись.