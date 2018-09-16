ГАИ лоббирует «новации» для белорусских водителей 12 16.09.2018, 10:08

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Какие изменения нас ожидают?

В Беларуси планируют ввести отдельные водительские удостоверения для управления автомобилем с автоматической трансмиссией и систему штрафных баллов за административные правонарушения, а владельцев дорог обяжут проводить мониторинг дорожного движения. Такие новации содержат поправки в Закон от 5.01.2008 № 313-З «О дорожном движении» (далее – Закон).

Законопроект поступил в «палату представителей» и готовится к рассмотрению в первом чтении, пишет neg.by.

Какие новации нас ожидают?

По просьбе автолюбителей Госавтоинспекция разработала и включила в проект поправки, предусматривающие возможность сдачи в ГАИ экзамена и предоставление права управления машиной с автоматической коробкой передач.

То есть на таком автомобиле можно будет сдавать «площадку» и «город» и получить водительское удостоверение с отметкой об управлении транспортным средством (ТС) соответствующей категории только с автоматической трансмиссией. Если же водитель с такими правами сядет за руль авто с механической трансмиссией, то он будет считаться «бесправником».

Согласно предлагаемой редакции ст. 23 Закона Минздрав обяжут вести учет выданных медицинских справок, а также список лиц, не допущенных после медосвидетельствования к вождению, посредством автоматизированной информационной системы, доступной для ГАИ.

Кроме того, порядок досрочного направления водителей ТС на медицинское переосвидетельствование и процедуру его проведения поручается разработать и утвердить Минздраву по согласованию с МВД, Минтрансом и Минсельхозпродом.

Норма о выдаче международного водительского удостоверения разработана в связи с тем, что у белорусов, выезжающих на отдых в другие страны, возникают проблемы при аренде автомобилей. Срок действия такого удостоверения составит три года (но не больше срока действия национального удостоверения), и оно будет выдаваться на добровольной основе по заявлениям граждан.

Устанавливается предельный срок действия водительских прав, ранее считавшихся бессрочными, – 1 января 2020 года.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие водительское удостоверение другого государства, через 90 дней с даты получения ими паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство в РБ, считаются «бесправниками». На граждан РФ эта норма не распространяется, российское национальное водительское удостоверение действует до конца установленного при его получении срока.

Предусмотрено введение шкалы баллов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Так, в 1 балл оценены нарушения, штраф за которые не превышает 3 базовых величин (1 БВ в настоящее время равна 24,5 BYN) или те, которые выявлены с помощью фотофиксации. Получить 2 балла можно за нарушения со штрафом до 5 БВ, 3 балла – до 10 БВ, 4 балла – если санкцией статьи предусмотрен штраф более 10 БВ или лишение права управления.

За некоторые административные нарушения ПДД штрафные баллы не начисляются, например, за правонарушения, предусмотренные ч. 6 и 8 ст. 18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации ТС в части номерных знаков), ст. 18.20 (эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении ТС без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС), ч. 5 ст. 18.22 (нарушение правил остановки и стоянки ТС и др.). Как только сумма набранных в течение года баллов достигнет 15 и более, водителя лишат водительского удостоверения сроком на 6 месяцев.

Как объяснил на заседании постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи заместитель начальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник, подавляющее большинство граждан Беларуси являются законопослушными, и число водителей, преодолевших в 2017 г. рубеж в 15 и более баллов (ГАИ специально их подсчитала), невелико.

Поэтому систему штрафных баллов следует рассматривать главным образом как профилактическую меру. Она будет полностью автоматизированной, что позволит исключить формализм и предвзятость при принятии решений. А. Цегельник сослался на зарубежный опыт, где балльная система дисциплинирует водителей.

Автолюбители на интернет-форумах довольно критично оценивают предлагаемую новацию.

Кстати, автолюбители опасаются одномоментного введения полной автоматизации процесса, по-видимому, проводя аналогию с началом работы Beltoll, когда система электронного сбора платы за проезд по дорогам Беларуси давала сбои.

Кроме того, ГАИ придется столкнуться с наплывом собственников автомобилей, желающих переписать нарушение ПДД на тех, кто на самом деле во время правонарушения управлял ТС и «помог» его владельцу получить лишний балл. Кстати, так было в первое время после введения штрафов, выписанных на основе фото- и видеофиксации.

Что касается других новшеств, то с учетом постоянно возрастающего числа мотовездеходов в ст. 24 Закона вводятся новые категории колесных тракторов и самоходных машин, а в подкатегорию «A1» включены мотоциклы с максимальной мощностью (при любом двигателе), не превышающей 11 киловатт (легкие мотоциклы).

Управлять колесным трактором и самоходной машиной категорий «H», «I» разрешат с 17 лет после сдачи квалификационных экзаменов, причем без обучения в автошколе.

Установлены дополнительные причины для изменения организации дорожного движения: возникновение заторов и препятствий, а также выявление причин, способствующих нарушению ПДД и совершению ДТП.

Регламентировано принятие решения об изменении организации дорожного движения на дорогах общего пользования их владельцами.

В перечень причин для принудительной отбуксировки без помещения ТС на охраняемую стоянку добавлено выполнение задач, возложенных на органы пограничной службы и таможенные органы.

После принятия и вступления в силу проекта изменятся полномочия Совмина, Минтранса и МВД в данной сфере.

Так, Совмину поручат разработать типовую форму договора на оказание услуг по проведению гостехосмотра, а также порядок выдачи международного водительского удостоверения.

На МВД возложат обязанность определять перечни участков дорог, на которых запрещено обучение вождению. Сегодня ГАИ лишь согласовывает учебные маршруты.

Минтранс в части контроля в области дорожного движения ограничат Транспортной инспекцией. С министерства снимут функцию контроля за соблюдением порядка проведения гостехосмотра ТС на диагностических станциях, предоставления услуг по подготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими ТС.

Ведомство больше не будет устанавливать порядок проведения стажировки водителей, переведенных на другую марку (модель) автомобиля, а также водителей «маршруток» при переводе на другой маршрут.

Зато добавлены функции организации выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС по автомобильным дорогам общего пользования в Беларуси, осуществления мониторинга и обеспечения в пределах своей компетенции эффективности организации дорожного движения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), эксплуатирующие ТС, обяжут осуществлять контроль за тем, насколько принадлежащие им машины соответствуют требованиям не только технических нормативных правовых актов РБ, но и техрегламентов Таможенного союза и ЕАЭС. А при осуществлении транспортной деятельности юрлица и ИП должны производить контроль состояния водителей перед выездом в рейс (при допуске к выполнению международной автоперевозки грузов) – с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов для определения наркотических средств и психотропных веществ.