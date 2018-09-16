Сжиженные перспективы Василий Артюшенко, ZN.UA

16.09.2018, 10:24

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В ближайшие годы европейскому рынку газа предстоит приличная перетряска.

Цинизм ситуации в том, что вторую трубу, идущую на Грецию и Италию, "Газпром" собирается подключать к газотранспортной системе Евросоюза, апеллируя к… Третьему энергетическому пакету.

К тому самому, которого в проекте "Северный поток-2" он в упор не видит. А Еврокомиссия и прочие инстанции ЕС заставлять "Газпром" соблюдать свои же требования не рвутся.

Газотранспортная система Украины уникальная, мощная, надежная и неплохо управляемая. Есть одна только "мелочь" — условия ее работы в ближайшие годы радикально изменятся, причем в худшую для Украины и ее ГТС сторону. Определенную роль в этом сыграют ЕС и LNG (СПГ, сжиженный природный газ).

Вероятность постройки "Северного потока-2" (NS-2), как это ни неприятно Украине, уже явно превышает 50%. NS-2 и сопутствующие ему дополнительные трубопроводы типа EUGAL (проектируемый трубопровод, соединяющий балтийскую трубу с австрийским хабом) непрерывно обрастают новыми разрешениями… сопредельных стран.

Из ключевых игроков ему сейчас противостоят только США и Дания — ее остров Борнхольм на трассе NS-2, похоже, придется огибать севернее (см. подробнее ZN.UA №26 от 7 июля 2018 г., "Датский крест для "Газпрома"). Остальные уже согласились или молчаливо поддерживают "Северный поток-2".

На южном фланге ситуация с транзитом все ближе к финишу. Первая труба "Турецкого потока", предназначенная в основном для потребления газа Турцией, уже построена. Теперь речь идет об интеграции ее в существующую инфраструктуру и прокладке (недлинного) сухопутного участка. Дело это не такое простое, как любят изображать россияне, но за полтора года успеть можно. Сейчас уже проложено 80% обоих морских участков "Турецкого потока". Второй трубе осталось примерно 350 км, ее кладут на черноморский грунт уже в экономической зоне Турции. За три месяца трубоукладчик должен справиться. Замечу, речь идет об итальянском трубоукладчике.

Это означает, что россияне будут иметь возможность "снять" (по двум новым трубам) порядка 30 млрд кубометров газа нашего южного транзита в год. Таким образом, из четырех нынешних газотранспортных труб в южном направлении две становятся лишними… Догадались, чьи?

Помешать реализации планов "Газпрома" на юге может разве что экономический кризис в Турции. Но не стоит на это рассчитывать, там не настолько большие затраты.

Вторую же трубу, идущую на Грецию и Италию, "Газпром" собирается подключать к газотранспортной системе Евросоюза, опираясь на положения… Третьего энергетического пакета, хотя в проекте "Северный поток-2" он его в упор не видит. А Еврокомиссия и другие инстанции ЕС не слишком стремятся заставлять "Газпром" соблюдать требования этого документа.

Двойные стандарты ЕС?

Да, очевидно. Хотя в реальности, пожалуй, тройные и больше. Каждый играет свою игру. Тот же Берлин, упорно проталкивающий NS-2, вовсе не антиукраинский или не пророссийский. У него свои интересы. В прошлом году Германия получила 57 млрд кубометров российского газа. Четыре трубы двух "Северных потоков" обеспечат транзит до 110 млрд кубометров ежегодно. Разница будет распределяться между соседями.

То есть на выходе — новый ведущий газовый хаб Европы. И все это за смешные деньги (несколько миллиардов евро), и те не бюджетные. Сплошной профит.

При этом одновременно Берлин с вежливой улыбкой начинает прессовать россиян на юге, напрямую поддерживая конкурентный "Газпрому" Южный газовый коридор. В ходе августовского визита фрау Меркель в страны Закавказья речь шла и о нем, особенно в Баку.

Немцы обозначили большой интерес к разработке Южного газового коридора — от Азербайджана через Турцию в еврозону — как "важную часть усилий ЕС по диверсификации поставок газа на континент и альтернативу импорту энергоносителей из России…". Берлин хотел бы, чтобы коридор расширялся и в перспективе "принимал газ из других государств, таких как Туркменистан, Иран и Ирак".

Тут игра — давление такой угрозой на Кремль. (РФ столько усилий и лет положила, чтобы газ прикаспийских государств не конкурировал с "газпромовским".) И усиление своей позиции, и… выбивание новых уступок для Германии от "Газпрома" и РФ.

В новом Южном коридоре планируют проложить три трубы — Южно-Кавказскую (Баку—Тбилиси—Эрзурум), Трансанатолийскую (TANAP) и Трансадриатическую (TAP).

Трансанатолийский газопровод в Турции практически уже работает. В июне в церемонии его торжественного пуска принимал участие президент Украины Петр Порошенко. Вообще-то этот новый маршрут сокращает транзит газа через Украину, но тут приходится об этом забыть и изображать сдержанную радость. Нельзя же cсориться со всеми сразу…

Новый маршрут — новый газ. И более низкие цены российского газа в Европе, а значит, и в Германии. Тем более что после 2014-го в ЕС активно начали развивать газотранспортные сети (региональные интерконнекторы), и газ из Средиземноморья вполне можно будет недорого прокачать севернее.

Украинская дипломатия постоянно иронично и невесело напоминает Европе о ею же декларируемых принципах. О том же Третьем энергетическом пакете с его конкуренцией, про которую в обоих "севпотоках" забыли, а Брюссель эту забывчивость никак не наказал. Точнее, там помнят и даже выражают неодобрение, но вот действий — никаких.

Европринципы — анфас

В Еврокомиссии скоро выборы. Некоторые еврокомиссары хотят переизбраться, а сделать это, конфликтуя с немцами, сложно. Так что ничего личного — просто желание еврочиновников сохранить высокооплачиваемую должность и работу.

К слову, весной этого года в Киеве представители Еврокомиссии провели дивную закрытую презентацию. Речь шла о выделении из нашей ГТС именно экспортных труб в западном направлении (на Ужгород) с образованием отдельной структуры как вариант. С четким физическим отделением ее от остальной части ГТС. И вот на базе этого "огрызка" и создавать консорциум по управлению и прочие "вкусняшки".

По неофициальным данным (чуть позже эту идею детализировали), с вариантом входа туда "институциональных инвесторов", в том числе германских, нарисовали миленький такой NS-3 уже по "дну" Украины. Как раз в духе Берлина, который "заинтересован в сохранении транзита через Украину". Миллиардов 30–40 кубометров в год (вместо нынешних 80 млрд) поначалу. Потом, по мере ввода "обвязки" "Северного" и "Турецкого" потоков, — и того меньше.

Судьбу (и расходы) остальных сетей, как и южного транзитного участка нашей ГТС, любезно оставили на наше усмотрение: "Хотите — используйте, хотите — демонтируйте, ваше дело". Пока что идет вялый торг.

Ах да, может, ЕС коммюнике выпустит — гладкообтекаемое… Но реально ожидания ЕС от нас так себе. "Северный поток" он останавливать не рвется, а "Турецкий поток", скорее, молчаливо поддержит, предварительно выторговав у "Газпрома" уступки для себя.

Остается надежда на США, а точнее, на их санкции. Но насколько серьезно Трамп готов/намерен ссориться с Берлином?

Жидкий запрос

На всякий случай, немцы припасли для Трампа "косточку", заявив о готовности построить в Северном море, недалеко от Гамбурга, на берегу Кильского канала терминал по приему сжиженного газа. Подразумевается, и для американского СПГ.

Сейчас в Германии 26 входов/выходов газопроводов и… ни одного терминала для приема СПГ. Вообще-то терминал обещают построить аж к 2022 г., а до этого много воды утечет. Это далеко не первый проект СПГ-терминала. А пока под это дело — отложить санкции минимум до 2019-го, когда его начнут строить. Да и проект сравнительно недорогой — 600 млн евро, в 15 раз дешевле "Северного потока-2". Может, потом и пригодится.

Трампу уже пообещали немало терминалов по приему сжиженного газа в Европе — до 11. О чем он радостно сообщил в Twitter американцам.

Реальность несколько менее оптимистична. Десяток СПГ-терминалов в Европе и в самом деле построят, или даже больше. Их и так много — 26. Восемь из них находятся на Пиренейском полуострове (семь в Испании и один в Португалии) и слабо связаны с остальной Европой.

Но и восточнее хватает терминалов для приема СПГ — шесть британских, четыре французских, три тех же итальянских. Плюс пока по одному СПГ-терминалу в Нидерландах, Греции, Бельгии и у наших соседей — в Польше и Литве.

Общая мощность регазификации СПГ в Европе сейчас на уровне 235 млрд кубометров газа в год — почти половина общего годового газопотребления Евросоюза. По мощности лидирует Испания — 62 млрд кубометров. Затем британские (42 млрд) и французские (35 млрд) терминалы. С загрузкой остальных европейских терминалов так себе. По итогам прошлого года — всего 55 млрд кубометров (меньше четверти установленной мощности).

Тем не менее рынок сжиженного газа активно растет, и новые терминалы будут строиться. Есть проекты еще более чем двух десятков (даже больше, чем пообещали Трампу), правда, в основном не очень больших. Суммарная мощность проектируемых "новичков" не превышает 42 млн т/год.

Но вот под чей газ — это не Еврокомиссия определяет, а конкурентный рынок. Ирония в том, что небольшой СПГ-терминал собирается строить Россия в Калининграде. На случай, если… "враги отрежут газопровод".

И на этом рынке компании США действительно хотят получить не кусочек, а кусок. Ранее говорилось о планах ежегодно поставлять в Европу до 45 млрд кубометров. Это десятая часть общего газопотребления еврозоны или половина транзита через ГТС Украины.

Пока старт получился неспешный. На начало августа 2018-го суммарные поставки сжиженного газа (с момента их начала в апреле 2016-го) составили всего около 2,8 млрд кубометров. Немного, в общем-то. Но лиха беда начало (для "Газпрома"). Сейчас львиная доля американского экспорта идет или через Панамский канал в Азию, где цены намного выше европейских, или в близкую Мексику.

Но количество отгрузочных терминалов в США в ближайшие годы будет расти, как и отгружаемые объемы. В 2017-м в Штатах запустили два новых проекта по экспорту СПГ. В ближайшие два года планируют ввести еще четыре — для азиатского рынка. На всех явно не хватит. Точнее, там можно резко "уронить" цены. Тем более что туда же устремляется и СПГ с новых австралийских месторождений.

Отсчет нормальный?

Увеличение поставок газа, в том числе сжиженного в Европу, неизбежен, поэтому "Газпрому" рано расслабляться. Тем более туда же рвутся и его конкуренты из самой же России — "Новатек" и "Роснефть", и именно со сжиженным газом.

Одна из основных целей "Северного потока-2" — успеть до массового захода игроков со сжиженным газом. Трубопроводный газ пока дешевле, но СПГ-поставки — гибче. И именно они определяют верхнюю границу цены для потребителей.

Москва любит приводить в пример Литву, где судно-регазификатор "традиционно" недогружено. При этом скромно умалчивает, что его появление привело к тому, что россияне сразу же очень сбросили цену поставок своего газа Вильнюсу. А в конце августа Литва решила выкупить после 2024-го базовое судно Клайпедского регазификационного терминала. С характерной формулировкой: "С учетом интересов энергетической безопасности выбран вариант, обеспечивающий наивысший экономический эффект, являющийся наиболее устойчивым в долгосрочной перспективе".

Точно так же наличие польского терминала в Свиноуйсьце усиливает позиции Варшавы в сложных переговорах с российским "Газпромом". Более того, первая (небольшая) поставка американского сжиженного газа через Польшу в Украину уже состоялась.

В ближайшие годы европейскому рынку газа предстоит приличная перетряска в связи с заходом мощного игрока/игроков из США. Но для Украины это, скорее, новые риски. Так, поставки сжиженного газа в Польшу высвобождают дополнительные объемы для транзита в проходящем через ее территорию (как и Беларусь) трубопроводе Ямал—Европа. На юге перспективы транзита после 2020-го вообще просматриваются плохо. Остается только направление на Молдову и, пожалуй, все. Да и его могут частично обкорнать румыны.

Венгрия потихоньку уходит на поставки газа с юга (или румынского, или российского направления по "Турецкому потоку"). А может, и морского (американского или из ближневосточного Катара) с нового хорватского терминала на средиземноморском побережье. Ведь достроят же его когда-нибудь.

Интересно, что поставки с этого терминала на острове Крк предлагают и нам. У нас даже согласны и готовы поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергобезопасности Европы: "…мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развитии Южного газового коридора". Заодно пригласив хорватов (и всех желающих) к "обмену опытом совершенствования, модернизации и повышения эффективности работы газотранспортной системы".

Называя вещи своими именами, большая задержка по срокам проекта Загреба не так уж сильно нас огорчает. За транзит газа в Венгрию деньги получаем мы, покупка ресурса через Хорватию будет уже статьей затрат.

Прямые же поставки СПГ в Украину совершенно откровенно блокирует Турция, запрещая пропуск танкеров с СПГ через Босфор. Анкара тоже видит себя газовым хабом (как и все без исключения страны региона, мы вовсе не оригинальны в этом стремлении). Но в случае появления на рынке больших объемов сжиженного газа из США возможна и коррекция турецкой позиции. Отфутболивать нас от пролива — это одно, а вот Вашингтон — все же чуточку другое.

Впрочем, терминала (завода) для регазификации сжиженного газа у нас тоже нет. Последняя публичная попытка в этой связи — это славный контракт с лыжным инструктором. Ну и НАК "Нафтогаз Украины" отметилась меморандумом "ни о чем" с чуть менее славной "Фронтерой" (Frontera). Ценность обеих бумажек примерно одинакова.

За четыре прошедших года Украина многому научилась и усвоила, в том числе то, что все любят в первую очередь себя, а нас уже потом. И по-разному, часто в самом конце списка.

Недавно Украина проводила оценку запросов на бронирование новых интерконнекторов. Румыния его откровенно проигнорировала, зато сейчас предложила построить свой уже после 2025-го за отдельные деньги.

Это при том, что у нас (к сожалению) через год-два будет уйма свободных ресурсов в транспортной трубе в этом направлении. Достаточно просто перестроить работу компрессорных. Но… своя (румынская) рубашка ближе к телу.

Обижаться ли на это? Не стоит, лучше изучить опыт того же Бухареста, уверенно отказывающегося от импорта российского газа и развивающего свою добычу. В ближайшие годы румыны начнут поставки той же Молдове (вытесняя и наш транзит), планируют поставлять газ в Венгрию. Да и нам наверняка предложат свой газ. Не даром, естественно.

При этом запасов газа у нас в разы больше. А вот с выходом на самообеспечение — проблема. Программа по выходу на уровень добычи 20 млрд кубометров газа в год государственным ПАО "Укргаздобыча"уже в 2020-м без вариантов сорвана — как НАКом, так и частниками-газодобытчиками.

Причин много, но оказалось, что прирост добычи газа в ущерб "любым друзям" (список после Майдана скорректировали, но они живы и здравствуют) — не приоритет. Оказалось, есть вещи поважнее, чем энергобезопасность.

И за это придется платить. Деньгами и временем. Торможение перемен тоже стоит денег, причем больших. Жаль, что платить будут не те, кто мешает наступлению реальных изменений.

Василий Артюшенко, ZN.UA