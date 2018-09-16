История сопротивления: как началась кампания «Джинс — за свободу!» 1 16.09.2018, 10:40

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16 сентября 2005 года на Октябрьской площади Минска проходила акция памяти похищенных лидеров оппозиции.

Несколько сотен человек вышли в центр города с бело-красно-белыми флагами и портретами Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Дмитрия Завадского и Анатолия Красовского. Через несколько минут после начала акции ее участников атаковали омоновцы. Людей избивали с особой жестокостью, забирали у них портреты и пытались вытеснить с площади. Перед силовиками поставили задачу: устроить показательный разгон, чтобы усилить атмосферу страха накануне президентских выборов.

После того, как спецназовцы вырвали из рук одного из участников акции последний национальный флаг, один из лидеров движения «Зубр» Никита Сасим снял свою джинсовую рубашку и привязав к древку, поднял над головой. Озверевшие омоновцы попытались задержать его. Активисты не позволили им сделать это, крепко сцепившись руками и защитив друг друга и новый символ сопротивления.

Уже через несколько дней на улицах городов по всей стране появились сотни джинсовых ленточек и граффити в виде цифры 16 в круге, а ровно через месяц по призыву лидеров оппозиции в окнах домов и квартир зажглись десятки тысяч свечей солидарности. Таким образом белорусы поддержали вышедших на Октябрьскую площадь героев и потребовали прекращения репрессий. Спустя некоторое время 16 число каждого месяца стало Днем солидарности с политзаключенными и семьями исчезнувших политиков.

Так началась кампания «Джинс — за свободу!», участие в которой приняли тысячи молодых белорусов и кульминацией которой стала Площадь 2006 года и палаточный городок в центре Минска.