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СМИ: Трамп вводит новые пошлины против Китая на $200 миллиардов

  • 16.09.2018, 10:47
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Ограничительные меры заработают с понедельника.

Президент США Дональд Трамп в начале следующей недели может объявить о введении тарифов на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.

Причем Трамп намерен обложить китайский импорт 10-процентными пошлинами, а не 25-процентными, как сообщалось ранее.

В Белом доме решили сократить размер пошлин, чтобы снизить влияние на американских потребителей ввиду приближающихся трат на праздники, а также промежуточных выборов в конгресс. Впрочем, Трамп намерен использовать возможность повышения тарифов для дальнейшего давления на Пекин.

На конец сентября у американских чиновников запланированы встречи с китайской делегацией во главе с вице-премьером КНР Лю Оном. В Пекине рассчитывали, что любое решение по новым тарифам будет отложено до завершения переговоров, однако, по данным источников газеты на вечер субботы, официальное объявление Трампа о новых тарифах ожидается в понедельник или вторник.

Финальные параметры тарифов еще не определены, обсуждения ведутся в течение выходных.

Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс отказалась комментировать эту информацию. «Президент дал ясно понять, что он и его администрация продолжат принимать меры в отношении нечестных торговых практик Китая», — говорила Уолтерс в пятницу.

Против введения 25-процентных пошлин на китайские товары выступала Apple. В компании заявляли, что подобные тарифы приведут к подорожанию продукции Apple для американских потребителей.


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