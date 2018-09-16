закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 13:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Daily Telegraph: Из-за провала Петрова и Боширова возник конфликт между ГРУ и спецслужбами РФ

1
  • 16.09.2018, 10:59
  • 3,357

Интервью двух агентов НРУ назвали наказанием за оставленные следы.

Российские спецслужбы «находятся в кризисе» и из-за неудачной попытки покушения с использованием химоружия в Солсбери, считают источники The Daily Telegraph в правительстве Британии, передает РБК.

По их словам, другие ведомства российских спецслужб обвиняют Главное разведывательное управление (ГРУ, сейчас Главное управление Генштаба) в том, что его сотрудники «зашли слишком далеко» с последствиями «попытки отравления» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские чиновники, которых цитирует газета, считают, что двое подозреваемых Скотланд-Ярдом в покушении на Скрипаля — Руслан Боширов и Александр Петров — были вынуждены дать интервью в качестве наказания за «оставленные следы во время операции». Речь идет о том, что они попали на камеры наблюдения, использовали общественный транспорт, и оставили флакон из-под «Новичка».

В начале сентября Скотланд-Ярд назвал Боширова и Петрова подозреваемыми в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская полиция показала фотографии их перемещений по Солсбери, а также флакон из-под духов Nina Ricci, в котором перевозился «Новичок». Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала Боширова и Петрова сотрудниками ГРУ.

12 сентября Владимир Путин обратился к «отравителям» Скрипалей. Он сказал, что Кремль нашел их и предложил Боширову и Петрову самим появиться в СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал Путин.

На следующий день Боширов и Петров дали интервью главному редактору RT. Они сказали, что на фотографиях, предоставленных Лондоном, действительно изображены они. По словам Боширова и Петрова, в Солсбери они приехали посмотреть на знаменитый собор. 3 марта они провели в городе всего полтора часа из-за плохой погоды, поэтому они приехали туда 4 марта еще на несколько часов, чтобы «насладиться английской готикой». Боширов и Петров отрицали, что они имели при себе флакон с отравляющим веществом, равно как и утверждения, что они работают на ГРУ. Они сказали, что являются бизнесменами «средней руки», которые торгуют спортивным питанием. В СПАРК и ЕГРЮЛ нет компаний, зарегистрированных на Боширова и Петрова.

Позднее группа расследователей Bellingcat опубликовала паспортное досье Петрова, на котором стоит штамп «сведений не давать» и код 195−76−66. На обратной стороне документа пометка — «есть письмо С.С.». Такие же слова есть на заявлении Петрова на замену паспорта, которое опубликовало Би-би-си. И в Bellincat, и в Би-би-си считают, что «С.С», расшифровывается как «совершенно секретно», что говорит о принадлежности к спецслужбам. Журналисты, первыми позвонившие по номеру, указанному в заявлении Петрова, сказали, что попали в Минобороны России. РБК по указанному номеру не ответили.


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников