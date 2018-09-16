В Беларуси будут распределять не только бюджетников, но и платников 10 16.09.2018, 11:10

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Минобразования готовит официальный документ.

В Беларуси ведется работа над проектом, в котором будет закреплено право на распределение не только бюджетников, но и платников. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Симановская, сообщает mlyn.by.

— Ребята, обучающиеся на платной основе, и сейчас могут, по желанию, распределиться — администрация учреждений образования, как правило, идет им навстречу, — отметила Татьяна Симановская. — Прежде всего это им дает первый профессиональный опыт. Плюс ко всему они являются молодыми специалистами, а значит, государство в социальном плане их поддерживает. Новый документ расширит возможности для ребят, обучающихся на платной основе.

По словам представителя Министерства образования, Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, где сохранены понятия распределения и предоставления первого рабочего места.