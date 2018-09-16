План «Шатун» Василий Артюшенко, ZN.UA

16.09.2018, 11:16

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Охотники говорят, редкий шатун доживает до весны.

Виктор Владимирович мне напоминает медведя-шатуна.

Бродит по лесу зверь-одиночка, сильный, матерый, беспощадный. Не спится ему, не укладывается хищник на заслуженный отдых. Отчего? Наука называет разные причины. То ли голоден — не наелся вдоволь за отведенное для этого время. То ли нарвался на незадачливых охотников — с лежки косолапого согнали, но добыть зверя не смогли, ушел не спеша, а догонять поостереглись. То ли сам почуял опасность, бросил ненадежную берлогу, а новую не отыскал.

И никто встрече с таким животным не рад. Охотник рискует превратиться в добычу, сородич — в корм. Читал когда-то, что голодные шатуны с удовольствием пожирают себе подобных, выискивая берлоги с безмятежно сопящими собратьями. А после трапезы некоторые мишки не брезгуют расположиться на отдых в осиротевших норах прямо на останках…

Ну вот чего, казалось бы, Медведчуку не хватает? Хороший дом в Крыму, красавица-жена в офшорах до пят, — что еще нужно, чтобы встретить политическую старость?

Но матерый хищник изголодался по живой политике. И охотников чует, — пальцы не на курках, но и стволы не в чехлах. Ну, а уютная берлога в Симеизе никуда не денется.

Вот только зачем человеку, чей удел — одиночество в стае, понадобилось членство в чужой своре? К чему пафосно-потешный заход в "За життя", где даже Рабиновичу с Мураевым тесно? Самолюбие потешить? Едва ли. Неподходящий размер для удовлетворения столь масштабного тщеславия. Погружение главного интригана страны в публичную политическую жизнь, вероятнее всего, часть плана. Кремлевского проекта "Шатун". Точнее, "Медведь-шатун".

Ориентированные на Москву политические элиты (по мнению ясновельможных господ из Белокаменной) никак из спячки не выйдут — время клыки обнажать, а они все лапу сосут. Лениво бранятся между собой, вяло поругивают режим — так власть не берут.

Чтобы расшевелить эту спящую берлогу и понадобился зверь, сильный, матерый, беспощадный. И он в нее живенько влез, обнажив в приветственном оскале крепкие клыки.

Принудительный отбор

Из чего, по всей видимости, исходят в Белокаменной?

Во-первых, там полагают (обоснованно или нет, сейчас спорить не станем): потенциальный электорат социально близких Кремлю сил составляет не менее трети от общего числа избирателей Украины. Этого недостаточно, чтобы провести полностью лояльного Москве президента. Но при правильно продуманной игре достаточно, чтобы вывести "своего" кандидата во второй тур.

А это, в свою очередь, хороший задел, чтобы попытаться сформировать "свое" большинство в Раде. Парламентские выборы в Украине, насколько можно судить, заботят Путина больше, чем президентские. Придет на Банковую лояльный к Москве персонаж — вот и славно, не придет — свяжут руки новому главе украинского государства нелояльным к нему парламентом. Без поддержки коалиции в ВР любой гарант будет ограничен и в кадровом маневре, и в законотворческом. Без опоры на парламентское большинство новый президент не сможет не то что выходить за пределы конституционных полномочий (как это с успехом делает Порошенко), ему даже своими законными правами распорядиться будет сложно.

Посему Кремль, надо думать, сделает упор на парламентскую кампанию. А президентскую склонен рассматривать, прежде всего, как прелюдию. Попадет кандидат от условного "Оппоблока" во второй тур выборов главы государства, получит там внушительный результат — полдела сделано. Вторая половина — использовать полученный плацдарм для решительного наступления на выборах в ВР. Цель — вывести "бело-голубых" (станем по старинке их так называть) на результат в 30–35% в "партийной" гонке, "дотачать" фракцию мажоритарщиками, заключить союз (необязательно публичный) с какой-нибудь "гибкой" политической силой, например с "радикалами", и заполучить большинство.

Посильная ли это задача — вопрос спорный. Но в Кремле считают такой вес подъемным. Однако, как говорят штангисты, для успешных подъема и фиксации нужны правильные подрыв и подсед. Без выхода "бело-голубого" кандидата во второй тур выборов главы государства парламентский успех маловероятен. А для того, чтобы выдвиженец лояльных к Москве сил попал в "плей-офф" президентского состязания, необходим (и это, во-вторых), единый прокремлевский кандидат.

"Оппоблок" и "За життя", по сути, из одной берлоги, но часть избирателей принимает их за зверюшек если не разного рода, то разного вида. Но политика — не арифметика. Простое сложение рейтингов двух партий (8,7% у "ЗЖ" и 7,1% у "ОБ", согласно последним исследованиям "Деминициатив" и Центра Разумкова) не дает совокупных 16%. Так же, как сложение рейтингов Рабиновича и Бойко (6,7% и 6,4%, в соответствии с данными из того же источника) не гарантирует даже арифметических 13%. И это при том, что для попадания во второй тур потребуется явно больше.

Но политика — смесь алгебры, геометрии, физики, химии, алхимии и зоологии. При неправильном подходе формальное суммирование приводит к фактическому вычитанию, при правильном — к умножению. Верный расчет и правильно донесенный объединительный посыл (адресованный не только избирателям, но и региональным элитам, партийным спонсорам) способен привести к синергетическому эффекту. Не растерять имеющийся ресурс и прирасти новым — искусство.

А чтобы такой процесс стал успешным, нужен человек, который бы этот процесс возглавил. Это, в-третьих. В Москве, похоже, устали ждать результатов естественного отбора, боданий Бойко и Левочкина с Ахметовым, а "ОБ" с "ЗЖ". Естественное заменили принудительным. Стадо должно превратиться в стаю. И ей назначили вожака. Медведя-шатуна.

О том, что процессу слияния "бело-голубых" быть, говорили еще в прошлом году, тогда же говорили и о ключевой роли в этом проекте Медведчука. Но дело с мертвой точки не двигалось. На июнь года нынешнего планировалось подписание меморандума о готовности объединения партий и общественных организаций промосковского спектра и возможном выдвижении единого кандидата на президентских выборах. Но не сподобились даже на это. Чтобы влиять на процесс, необходимо оказаться внутри него. И Медведчук официально вошел в "ЗЖ" именно для этого.

Результат не заставил себя долго ждать. "Раскольник" Рабинович призвал к "соборности". А его публичный недруг Левочкин тут же поддержал грядущее политическое "соборование".

Три медведя в одной берлоге. Кто будет есть из чьей чашки?

Вероятность того, что на выборах-19 мы увидим "Оппозиционный блок "За життя", выросла. Вероятность того, что от ОП/ЗЖ будет выдвигать единого кандидата, — тоже. Но назвать единство в этом лагере свершившимся фактом пока нельзя

По нескольким причинам.

Первая. Этому обстоятельству, в силу своих возможностей, препятствует действующий президент. Порошенко считает (информация об этом получена из заслуживающих доверия источников), что для попадания во второй тур ему нужна максимальная разобщенность в стане соперников. Он не заинтересован в объединении Оппоблока и Рабиновича так же, как и в объединении, например, Гриценко и Садового. Насколько верен его расчет, обсуждать не станем, просто будем отталкиваться от того, что подобный расчет присутствует.

Петр Алексеевич, елико мог, подогревал амбиции Рабиновича. По мере сил влиял на своего бизнес-партнера Ахметова.

И хоть возможности его ограничены, препятствовать консолидации "бело-голубых" он будет и далее. Поскольку шансов оказаться во втором туре с удобным Бойко у Порошенко пока меньше, чем увидеть в нем вместо себя единого кандидата от "бело-голубых".

Он был бы не прочь организовать Вену-2, но на такой сговор с ним никто не пойдет. На дворе не 2014-й. Порошенко — "хромая утка". Взлетит/не взлетит — одному дьяволу известно.

Вторая. "Бело-голубое" сообщество крайне неоднородно. Обитатели этой берлоги способны сосуществовать, но не склонны друг другу доверять. Даже у Рабиновича с Мураевым войнушка, что уж говорить об остальных, отягощенных памятью о множественных конфликтах, обидах, лондонских судах и кидках.

Группа Фирташа—Бойко—Левочкина и группа Ахметова со скрипом поделили власть на двоих, а теперь им придется освобождать место в берлоге еще и для Медведчука.

Появление Виктора Владимировича в "ОБ" восприняли без особого восторга. Ореол эмиссара Путина — штука серьезная, но и у Бойко, и у Ахметова — свои каналы общения с Москвой. Хотя Ринат Леонидович доверие Кремля в последние годы несколько утратил.

Бойко с Левочкиным, судя по всему, неготовы масштабно тратиться на избирательную кампанию ввиду финансовых трудностей Фирташа. Ахметов не готов масштабно тратиться на кампанию, если кандидатом в президенты будет Бойко (а именно он пока рассматривается Москвой на роль единого выдвиженца). Главу СКМ в этой роли больше устроил бы Вилкул. При этом обе группы пока не готовы делить список на троих, уступая треть Медведчуку.

Правда, Виктор Владимирович якобы привез ультиматум Москвы — несговорчивые "бело-голубые" политики-бизнесмены попадут в санкционный список и зарабатывать в России и с Россией не смогут. А это больно.

Представители обеих каноничных групп бросились уточнять, является ли озвученный ультиматум условием Кремля или "шатун" занимается отсебятиной, спекулируя статусом человека Путина. Скорого объяснения получить не удалось, а потому процесс объединения пока притормозили. Ссылаясь на формальные обстоятельства — необходимость провести решение о консолидации через партийный съезд "ОБ".

Медвежий угол. Волчья яма

Уважение к способностям и возможностям Медведчука у его политических попутчиков органично соседствует с опаской. И верх пока берет второе. Все-таки в "ОБ" тоже верховодят крупные хищники с неплохим инстинктом самосохранения.

Для "бело-голубых" выбраться с помощью рвения, умения и ресурса Медведчука из политического медвежьего угла — штука заманчивая. Но и риски налицо. Допускаю, что тот же Бойко совсем не против оказаться вторым. Но только в страшном сне видит себя первым в этой стране и в это время. И большинству "оппоблоковцев" сонная оппозиция куда милее, чем необходимость брать даже часть ответственности за происходящее. Тому же Ахметову важна не власть, а место в ней, при любом раскладе и любой конфигурации. Он зарабатывает с Порошенко, делится с Гройсманом, вкладывается в Ляшко, инвестирует в Вилкула, нарезает круги вокруг Тимошенко. Он считает, что найдет свой "Крыжополь плюс" при любой власти. И уродоваться ради призрачной сверхзадачи — пророссийского большинства в Раде — точно не станет. Вопрос обсуждения квот его несколько раздражает, но не сильно заботит. Понадобится — он заплатит за то количество мандатов в "ОБ", в котором нуждается. Заодно рассовав "своих" в списки других партий.

Но непосредственное присутствие и активное участие Медведчука в общем политическом проекте его изрядно беспокоит. Левочкина и Бойко — тем более. "Шатун" — зверь лютый. Сожрет, облизнется и в твоей же берлоге спать уляжется.

Но и с Москвой ссориться не резон. А потому обложили соратники-соперники шатуна волчьими ямами. С разных сторон кураторам кремлевским о рисках рассказывают. Что пришлый зверь не для той стаи зверя загоняет. Что потуги его объединительные не столько сцементируют электорат, сколько распорошат. А это другим на руку. Той же Тимошенко, а она — зверь хоть и того же класса, но другого отряда. Что двумя колоннами идти сподручнее. И… лучше без Медведчука. Спугнет электорат. Да и какой из него, к дьяволу, публичный политик. Даже Ляшко, прости господи, со своим колхозным обаянием, куда круче воздействует на неокрепшие и окаменевшие умы. Пусть себе Медведчук кардинальствует, с Порошенко барыши делит, телеканалы коллекционирует. Пусть. Но тихо.

Боятся "бело-голубые" клыка хищного и лапы когтистой. И услуги медвежьей от шатуна не хотят. Комплексуют. Ведь на размытой риторике можно самых разных недовольных подобрать. А этот одним фактом своего присутствия немало потенциальных избирателей отвернет.

Как ни крути, а страна уже не та, что четырьмя годами раньше. И не всякий справедливо недовольный этой властью или давний любитель русской литературы либо искренний сторонник мира в Донбассе проголосует за силу, где публично присутствует он. Тот, кто не то что не стесняется своей близости с Кремлем, а кичится ею.

Словно не было аннексии Крыма. Российского телевидения, "распинающего мальчиков". Замученного Рыбака. Гиркина и "заблудившихся" десантников. Издевательств над плененными в Иловайске и ДАПе бойцами. "Парада" в Донецке. Голодающих Сенцова и Балуха. Похоронок...

Охотники говорят, редкий шатун доживает до весны. Но ведь политика — лишь отчасти зоология.

Василий Артюшенко, ZN.UA