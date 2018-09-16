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«После Украины, Беларусь просто обязана получить автокефалию»

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  • 16.09.2018, 11:38
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Христианство в Беларуси появилось задолго до возникновения Москвы.

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин поддержал решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. "Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии... В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги, чтобы получить автокефалию и признание", – подчеркнул лидер БАПЦ, передает "Радые Свабода".

Святослав Логин сказал, что родной считает украинскую церковь, поскольку церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии, цинично уничтоженной московской церковью. "И доныне Москва делает все, чтобы украинская и белорусская церкви не получили автокефалии. Украинская церковь шла к автокефалии почти 30 последних лет. А вот в Беларуси получение автокефалии при действующей власти практически невозможно, поскольку та духовно подчинена Москве. Поэтому мы можем только молиться за то, чтобы белорусское православие жило и наше государство жило. Без независимой церкви можно со временем потерять и государство", – убежден архиепископ.

Логин считает, что предоставление автокефалии УПЦ повлияет в том числе и на судьбу БАПЦ. "Если признают украинскую церковь, то следующие шаги должны быть и относительно белорусской церкви. Это дает нам пример и показывает, что ситуация развивается согласно канонам. Каноны, как известно, требуют для отдельного православного народа отдельной церкви. Это 34-е апостольское правило. А каноны не обсуждаются, а выполняются", - добавил он.

Архиепископ Святослав подчеркнул, что церковь в Беларуси старше московской церкви и РПЦ. "Сначала крестили Киев, Полоцк. У нас были уже свои храмы построены, и только потом возникла Москва, которая цинично, неканонично подчинила себе Киево-Литовскую митрополию", - напомнил церковнослужитель.


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