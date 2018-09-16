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Израиль поразил ракетами склад с оружием, доставленным Асаду союзниками

  • 16.09.2018, 11:50
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Стала известна цель авиаудара ЦАХАЛа в Дамаске.

Целью авиаудара, совершенного, предположительно, Армией обороны Израиля неподалеку от аэропорта Дамаска, был склад боеприпасов и оружия.

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает NEWSru.co.il.

"Целью авиаудара стал склад, где хранилось недавно доставленное в Сирию оружие. Причинен ущерб", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 15 сентября ЦАХАЛ нанес удар по территории вблиз аэропорта Дамаска. По утверждению сирийских СМИ, ПВО сбили несколько ракет, выпущенных самолетами израильских ВВС. Информация о пострадавших не поступала.


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