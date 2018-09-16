Отток капитала из России бьет рекорд последних трех лет 16.09.2018, 12:27

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Центробанк РФ зафиксировал новую рекордную распродажу российского госдолга.

Выход зарубежных инвесторов из российского государственного долга резко ускорился в августе.

С апреля по начало сентября нерезиденты сбросили облигаций федерального займа на 480 млрд рублей, сообщила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает finanz.ru.

За август продажи составили около 135 млрд рублей, в 5,5 раз превысив результат июля и практически повторив рекорд июня (141 млрд рублей), который стал худшим в истории рынка.

Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась до нового минимума с декабря 2016 года - 26,6%; на данный момент им принадлежат бумаги примерно на 26 млрд долларов, сказала глава ЦБ.

"Это сказалось на уровне доходности долговых бумаг и на курсе рубля", - констатировала Набиуллина: доллар с 56 рублей в марте подскочил до уровней выше 70 к середине сентября, а цены долгосрочных бумаг правительства РФ обвалились на 12%.

Это создает проблемы банкам и пенсионным фондам, которые терпят убытки из-за падения котировок. Первый держат ОФЗ почти на 3 трлн рублей, вторые - вложили более 800 млрд рублей, выкупая бумаги у бегущих с рынка нерезидентов.

В неизбежность санкций против российского госдолга поверили крупнейшие европейские фонды. Управляющие британского Aberdeen Standard и немецкой Allianz Виктор Сабо и Шахзад Хасан сказали Bloomberg, что "негативный настрой в отношении России в Вашингтоне крепнет", а "момент, когда это можно было игнорировать, миновал".

"Если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне", - предупредила Набиуллина. Банки, впрочем, могут получить послабления: ОФЗ разрешат переклассифицировать в "бумаги, удерживаемые до погашения", что позволит не учитывать падение их рыночной стоимости.

Суммарный отток капитала из России по итогам года побьет рекорд последних трех лет. По словам Набиуллиной, ЦБ прогнозирует вывоз 55 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем регулятор ожидал в апреле (28 млрд), и в 4 раза превышает прогноз декабря (15 млрд).

Валюту выводят не только распродающие активы нерезиденты, но российские корпорации, которым необходимо гасить внешний долг. В октябре наступает очередной пик выплат для 40 крупнейших заемщиков - за месяц им необходимо вернуть 2,4 млрд долларов.

Это приводит к дефициту валюты: банки вынуждены занимать через свопы у ЦБ и брать валютные депозиты Минфина, вливания которого в банковскую систему выросли до 1 млрд долларов, указывает Райффайзенбанк. Нехватка валюты указывает на то, что отток капитала "съедает" всю валютную выручку, которая приходит на российские счета от экспортеров, отмечают аналитики банка.