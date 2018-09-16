закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 13:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Германия упрощает трудоустройство для иностранцев

1
  • 16.09.2018, 12:43

Что это означает для белорусов, едущих на заработки за границу.

Германия вслед за Польшей намерена вскоре упростить процедуру трудоустройства для граждан государств, не входящих в состав ЕС. Разговоры об этом немецкие чиновники ведут уже давно. И хотя окончательного решения Берлина об изменении миграционного законодательства ждут только в следующем году, некоторые подробности инициативы стали известны уже сейчас, пишет деловое интернет-издание ubr.ua.

По сути, немецкие власти намерены существенно упростить доступ иностранцев к своему рынку труда. Новый порядок позволит гражданину страны, не входящей в ЕС, получить рабочую визу на полгода, приехать в Германию, выбрать себе работодателя, в его сопровождении зарегистрироваться на бирже труда, а после этого приступить к работе. После окончания срока действия рабочей визы нужно будет покинуть страну. Но уже через полгода можно будет заезжать по такой же схеме, пишет tut.by.

Нынешняя система требует от соискателя заблаговременно определиться с работодателем и специальностью, причем не всякой, а только той, по которой работодатель не смог никого найти в стране в течение двух месяцев, отмечают эксперты.

Если упрощенная процедура трудоустройства для иностранцев будет принята, это значительно изменит распределение украинских трудовых мигрантов в Европе, считают эксперты.

Оклады в Германии в среднем выше, чем в Польше, в 2−3 раза, особенно это касается неквалифицированной и сезонной работы. Если на сезонной работе в Польше заработать можно в среднем 600−800 евро, то в Германии он может получить уже 1400−1600 евро в месяц.

А вот более квалифицированным специалистам устроиться в Германии на высокий оклад будет сложнее. Исключение могут составить только рабочие специальности: сварщики, водители-дальнобойщики. То есть там, где глубокого знания языка не потребуется. Для остальных языковой барьер может стать непреодолимым препятствием на пути к высокой зарплате, говорят эксперты.

Сколько белорусов и кем трудоустраивается в Германии?

Германия входит в топ-5 стран, в которые белорусы чаще всего отправляются на заработки. Так, в январе−июне этого года в эту страну уехали для трудоустройства 208 человек. Больше выехало только в Россию, Польшу, Литву и США. Женщины чаще мужчин отправляются на заработки в Германию — 121 против 87 в первом полугодии.

Белорусы чаще всего трудоустраиваются в Германии по контрактам сроком до 6 месяцев (181 контракт в первом полугодии). Основное количество белорусов, уехавших на заработки в эту страну, трудится в сельском хозяйстве — 154 человека в январе−июне, а также в торговле и сфере обслуживания — 51 человек. Наши руководители и квалифицированные работники не востребованы в Германии.

Из Германии на заработки в нашу страну в январе−июне этого года приехало 46 человек: 24 квалифицированных работников и специалистов, 14 руководителей и 8 рабочих.

Напомним, в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны.

14 августа Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему трудовой миграции.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников