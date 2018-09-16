Германия упрощает трудоустройство для иностранцев 1 16.09.2018, 12:43

Что это означает для белорусов, едущих на заработки за границу.

Германия вслед за Польшей намерена вскоре упростить процедуру трудоустройства для граждан государств, не входящих в состав ЕС. Разговоры об этом немецкие чиновники ведут уже давно. И хотя окончательного решения Берлина об изменении миграционного законодательства ждут только в следующем году, некоторые подробности инициативы стали известны уже сейчас, пишет деловое интернет-издание ubr.ua.

По сути, немецкие власти намерены существенно упростить доступ иностранцев к своему рынку труда. Новый порядок позволит гражданину страны, не входящей в ЕС, получить рабочую визу на полгода, приехать в Германию, выбрать себе работодателя, в его сопровождении зарегистрироваться на бирже труда, а после этого приступить к работе. После окончания срока действия рабочей визы нужно будет покинуть страну. Но уже через полгода можно будет заезжать по такой же схеме, пишет tut.by.

Нынешняя система требует от соискателя заблаговременно определиться с работодателем и специальностью, причем не всякой, а только той, по которой работодатель не смог никого найти в стране в течение двух месяцев, отмечают эксперты.

Если упрощенная процедура трудоустройства для иностранцев будет принята, это значительно изменит распределение украинских трудовых мигрантов в Европе, считают эксперты.

Оклады в Германии в среднем выше, чем в Польше, в 2−3 раза, особенно это касается неквалифицированной и сезонной работы. Если на сезонной работе в Польше заработать можно в среднем 600−800 евро, то в Германии он может получить уже 1400−1600 евро в месяц.

А вот более квалифицированным специалистам устроиться в Германии на высокий оклад будет сложнее. Исключение могут составить только рабочие специальности: сварщики, водители-дальнобойщики. То есть там, где глубокого знания языка не потребуется. Для остальных языковой барьер может стать непреодолимым препятствием на пути к высокой зарплате, говорят эксперты.

Сколько белорусов и кем трудоустраивается в Германии?

Германия входит в топ-5 стран, в которые белорусы чаще всего отправляются на заработки. Так, в январе−июне этого года в эту страну уехали для трудоустройства 208 человек. Больше выехало только в Россию, Польшу, Литву и США. Женщины чаще мужчин отправляются на заработки в Германию — 121 против 87 в первом полугодии.

Белорусы чаще всего трудоустраиваются в Германии по контрактам сроком до 6 месяцев (181 контракт в первом полугодии). Основное количество белорусов, уехавших на заработки в эту страну, трудится в сельском хозяйстве — 154 человека в январе−июне, а также в торговле и сфере обслуживания — 51 человек. Наши руководители и квалифицированные работники не востребованы в Германии.

Из Германии на заработки в нашу страну в январе−июне этого года приехало 46 человек: 24 квалифицированных работников и специалистов, 14 руководителей и 8 рабочих.

Напомним, в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны.

14 августа Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему трудовой миграции.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).