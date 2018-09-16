Возникают вполне логичные вопросы к Лукашенко 7 Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

16.09.2018, 13:30

6,211

Валерий Карбалевич

Пора подводить итоги.

31 августа Лукашенко в ходе назначения новых министров и других руководителей в очередной раз вступил в дискуссию с независимыми СМИ по поводу причин смены правительства. В последнее время он все чаще ведет полемику с негосударственными медиа, стремится опровергнуть, оспорить их интерпретацию событий.

Только несколько фактов последнего месяца. 30 июня появилась сенсационная информация о здоровье правителя, потом оказавшаяся фейком. А. Лукашенко пришлось лично, в поле перед телекамерами убеждать народ, что с ним все в порядке.

После разноса в Орше А. Лукашенко вдруг во время совещания 17 августа обратился к информации в СМИ, и пообещал отреагировать на их риторику в связи с событиями в Оршанском районе, даже попросил подчиненных аккумулировать замечания из интернета. И заявил, что эта реакция, по его мнению, не совсем правильная.

Наконец, через три дня после переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко, не дождавшись возвращения в Минск, поспешил дать интервью телеканалу «Беларусь 1». И журналист Андрей Кривошеев, и сам правитель Беларуси не скрывали, что это ответ на «неправильную» информацию различных СМИ.

Все это свидетельствует о том, что в информационном пространстве Беларуси происходят довольно значительные изменения. Ранее, еще 15, а может, и 10 лет назад информационную повестку дня в стране определяли белорусские государственные СМИ, в первую очередь, телеканалы. Для большинства населения фактами и истиной было то, что передавали по телевизору.

Но в последние годы ситуация сильно поменялась. Во-первых, даже включив телевизор, у обывателя сильно расширилась возможность выбора. Теперь и в деревне можно пользоваться несколькими десятками телеканалов.

Во-вторых, сильную конкуренцию всем медиа создает интернет. Сегодня около 70% белорусов им активно пользуются. Причем, если обыватель захочет получить последние новости, то он вряд ли идет на сайт БелТА или «Советской Белоруссии», а скорее обращается к независимым ресурсам или получает информацию через социальные сети. Согласно опросу, проведенному лабораторией «Новак» в апреле 2017 г., негосударственным СМИ доверяло 30% респондентов, государственным — 14%, а российским — 29%.

Таким образом, несмотря на репрессии против независимых медиа, именно они сейчас формируют информационную повестку дня. Именно поэтому А. Лукашенко вынужден постоянно на это реагировать.

В принципе, по нормальной логике, функцию пиар-обеспечения деятельности президента должны были бы выполнять государственные СМИ. Но они совсем не приспособлены работать в условиях конкуренции. Ведь по самой своей природе государственные медиа предназначены к роли монополиста на информационном рынке. А брошенные в конкурентную среду, эти СМИ оказались в состоянии рыбы, выброшенной на берег.

Например, очень значимым индикатором, показывающим, в какой эпохе живут нынешние руководители государственных СМИ, стала дискуссия в «Советской Белоруссии». Ее начал своей статьей председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Главная тема дискуссии сформулирована так: что лучше — плановая или рыночная экономика? Л. Анфимов считает, что плановая. Этот вопрос горячо обсуждался в ходе горбачевской перестройки в 1987—1990 годах. Спор давно решен самой историей. И вот президентская газета вернулась к проблеме, бывшей актуальной 30 лет назад! И все это на полном серьезе.

В итоге единственным пиарщиком, ньюсмейкером, который пытается конкурировать с независимыми СМИ, оказался сам А. Лукашенко. Но сейчас и у него это получается не очень удачно. Проблема в том, что и для президента конкурентная среда довольно некомфортна. Ведь независимые СМИ, социальные сети фиксируют, вытаскивают на поверхность все противоречия и, скажем мягко, неточности в его словах и деятельности, сопоставляют риторику и дела.

Вот и 31 августа Александр Лукашенко в ходе назначения новых руководителей, в очередной раз полемизируя с независимыми СМИ, предложил новые версии, побудившие его сменить правительство. «Должно быть обновление. Не должно быть застоя. Застой начинается в экономике, обществе с застоя в кадровой работе», — сказал правитель. Но эти слова относятся ко всем руководителям, и прежде всего, к самому главному.

Другая причина оказалась и вовсе экзотической. Выяснилось, что все дело в пьянстве министров. Оказывается, что вот те достопочтенные люди, которые регулярно по БТ нам рассказывали, как все замечательно в нашей стране, банальные пьяницы.

Но здесь возникают вполне логичные вопросы к Лукашенко. В стране много способных, талантливых, трезвых руководителей. Почему правитель назначает на должности министров непременно ущербных людей, которые либо замешаны в коррупции, либо пьяницы? Или ситуация в стране настолько плоха, что трезвые люди не хотят идти в министры? Или третий вариант: эти министры при назначении были вполне нормальными, но, оказавшись в новой должности и реально увидев всю страшную правду о Беларуси, запили с горя?

Еще одна любопытная цитата Лукашенко: «Самое страшное, за что мы должны «бояться», — это экономика. Других нет проблем в нашем обществе. Все остальное мы держим жестко на контроле». Действительно, самое уязвимое место белорусской социальной модели — это ее экономическая неэффективность. Что, собственно, и признал А. Лукашенко.

В ходе кадровых назначений правитель ставил задачи и давал поручения. Как обычно, они не блещут новизной. Дескать, надо проводить импортозамещение, осуществлять «революционные преобразования» средних городов. Но снова возникает вопрос: кто мешал все это делать 24 года? Может быть, прежде чем ставить снова те же самые задачи, пора уже подводить итоги?

Задача импортозамещения была поставлена правителем много лет назад. И вот выясняется, что Минский моторный завод провалил это направление, «двигатели покупаем со всего мира».

То же самое и со средними городами. Прежде чем их модернизировать, надо бы сначала разобраться, почему провалилась модернизация ряда отраслей промышленности: деревообработка, льнопроизводство, цементное производство и др.

Новые руководители правительства выступают с громкими заявлениями в поддержку бизнеса. Премьер-министр Сергей Румас призвал местные власти перестать доводить экономические показатели частному бизнесу. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин заявил, что «нет необходимости держать бизнесменов за решеткой до суда по подозрению в налоговых преступлениях». Также он проинформировал, что в Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Все это хорошо. Но хочу напомнить, что в конце прошлого года было принято 10 декретов и указов А. Лукашенко по поддержке бизнеса. Однако теперь выясняется, что эти законодательные акты работают плохо. Оказывается, что указ № 469 как раз запрещает доводить частному бизнесу экономические показатели. Но на местах его не выполняют. Бизнесменов по-прежнему арестовывают. Госпрограмма по поддержке предпринимательства не работает.

Страна движется по замкнутому кругу?

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»