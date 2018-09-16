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«Бомба» в поезде Минск-Вильнюс оказалась тайником контрабандистов

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  • 16.09.2018, 13:45
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В нем были найдены блоки с сигаретами.

Сегодня поезд «Минск-Вильнюс», в котором ехала журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц был остановлен в Гудогае из-за «взрывчатки». Пассажиры были выведены из вагонов.

Как оказалось, была найдена коробка с торчащими проводами, прикрепленная к поезду. В 10:35 были вызваны саперы, сообщает kp.by.

По словам пассажиров, людям предложили автобус, который довезет их до автомобильного пункта пропуска. Но дальше добираться нужно своим ходом. В 11.25 на место ЧП приехали саперы с собаками. К 12 часам дня пассажиров пустили в поезд. Им объяснили, что был обнаружен тайник многоразового использования с двумя электромагнитными замками и аккумулятором. Саперы проверили его и обнаружили там блоки сигарет.


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