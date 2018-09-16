Битва за Идлиб вполне может перерасти в прямое военное столкновение России с США 3 16.09.2018, 13:57

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Кремль оказалась в ловушке.

Глава Сирии Башар Асад не имеет сил, чтобы захватить провинцию Идлиб без использования химического оружия.

Такое мнение выразил военно-политический эксперт Юрий Федоров в статье для издания Muhammad jazira, сообщает gordonua.com.

По оценке эксперта, Асад и его союзники могут бросить на Идлиб группировку из примерно 80 тыс. человек при поддержке российской авиагруппы. Им будут противостоять от 85 тыс. до 100 тыс солдат ориентирующейся на Турцию Сирийской национальной армии и поддерживаемого Саудовской Аравией и государствами Персидского залива Фронта национального освобождения.

Также в Идлибе действует группировка "Хай’ат тахрир аль-Шам", насчитывающая по разным данным от 7–11 тыс. до 50–60 тыс. боевиков.

По мнению Федорова, без массированной российской поддержки с воздуха битва за Идлиб окончится провалом. А бомбовые удары не будут эффективны, если обороняющихся не удастся заставить выйти из укрытий с помощью боевых отравляющих веществ.

США уже предупредили, что ударят по силам Асада, если Дамаск использует в Идлибе химическое оружие. А Россия в ответ усилила военно-морскую группировку вблизи Сирии и провела учения вблизи сирийских берегов, что, по мнению эксперта, является очевидным блефом.

"Американский флот в Средиземном море в четыре раза превосходит российский. США имеют в Средиземном море несколько крупных военно-морских баз, а российский 720-й пункт материально-технического снабжения в Тартусе принимать крупнотоннажные корабли неспособен. Огромную роль в морских сражениях играет авиация: победа окажется у того, кто завоюет господство в воздухе. У России имеется в Хмеймиме от 30-ти до 40 боевых самолетов. Авиакрыло, базирующееся на одном авианосце типа "Нимиц", насчитывает 85–90 самолетов. К этому нужно добавить американскую авиацию на базах в Южной Европе и на Ближнем Востоке, а также ВВС американских союзников по НАТО", – перечислил он.

Федоров добавил, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе критически зависят от коммуникаций, проходящих через проливы, которые контролирует Турция.

"Вступив в вооруженное противоборство с США, Россия будет постоянно оказываться перед дилеммой: либо признать поражение, либо перевести боевые действия на более высокий уровень. Такова природа эскалационной лестницы, одного из ключевых понятий стратегической науки. Если же от теории перейти к практике, то, например, после разгрома российских баз в Тартусе и Хмеймиме у Москвы останется только один вариант – удар крылатыми ракетами по американским базам в зоне Средиземного моря и Ближнего Востока. А это – начало большой войны", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что, вмешавшись в войну в Сирии, президент РФ Владимир Путин не смог оценить последствий принятого решения.

"Россия оказалась в ловушке. Выйти из войны Путин не в состоянии, это обернется нестерпимой для него потерей лица. Возможность воздействовать на Дамаск ограничена... "Битва за Идлиб" вполне может перерасти в столкновение с США", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что российские военачальники могут попробовать договориться с США, чтобы американские ракеты не попали случайно по их позициям, как это было в апреле 2018 года. "Но ведь могут и не договориться. Да и зачем тогда гонять ракетный крейсер из Баренцева моря в Средиземное? Стоял бы себе корабль у причала в Североморске и никому не мешал бы. Вот и чешут в затылках российские губернаторы и депутаты: а стоит ли умирать за Идлиб?" – подытожил он.