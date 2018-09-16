Путин дошел до черты 3 Дмитрий Травин, «Росбалт»

16.09.2018, 14:57

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Получается скучно и как-то неловко.

Программа «Москва. Кремль. Путин», которую запустил на канале «Россия 1» Владимир Соловьев, обозначила переход пропаганды на новый уровень. Хотя сравнения Путина с Брежневым стали за последнее время общим местом, надо признать, что даже культ личности Леонида Ильича не предполагал создания специальных передач, посвященных генсеку ЦК КПСС. Что же произошло у нас теперь?

Не исключено, что подобный ход мастеров голубого экрана определяется объективным развитием ситуации, под которую приходится подстраиваться теленачальству — наряду с кремлевской администрацией.

Дело в том, что до недавнего времени Путин сам привлекал к себе большое внимание. Легко говорил. Хорошо выглядел. Летал, нырял и гонял по дорогам на чем придется. Шутил на грани приличия, вызывая одобрение массовой публики. Увы, это все осталось в прошлом. Президент перестал сам себя пиарить. Он скучноват. Он выглядит на свой возраст. Он не создает информационных поводов. И если раньше прокремлевская пресса должна была скорее следовать за Путиным, чем формировать его имидж, то теперь она для поддержания президентского рейтинга вынуждена придумывать что-то особое.

Не только личность лидера, но и его дела становятся все менее интересны. Даже обывателям теперь ясно, что никаких реформ при Путине уже не будет и экономика продолжит стагнировать. Это видно по повышению налогов и пенсионного возраста. Вот все, чем президент отметился сразу после легкой победы на выборах, когда вроде бы самое время что-то менять.

У Кремля нет концепции пропаганды на будущее. Но очередной президентский срок требует нового подхода. Ведь закончится он, когда Путину исполнится 72 года, и все то негативное в его имидже, что сейчас лишь намечается, станет очевидно каждому гражданину России. В общем, Путин дошел до черты, которую нельзя не замечать. Что же можно придумать в такой ситуации?

Хвалиться объективными политическими достижениями трудно: их практически нет. Просто показывать самого президента уже недостаточно — надо сопровождать картинку хвалебным текстом, чтобы не давать зрителям самостоятельно размышлять о том, что они видят. Конечно, если что-то прихватить по соседству, то народ проснется и вновь с интересом прильнет к экранам. Но пока очередного Крыма на примете нет. А пиариться нужно. Специальная программа должна быть готова к тому моменту, когда созреют новые яркие внешнеполитические акции.

Как показывают первые две передачи «Москва. Кремль. Путин», ее авторы сделали ставку на аналитику. Соловьев, видимо, давно уже нервничает из-за того, что примитивизм его программ ругают интеллектуалы, к числу которых он, конечно, себя причисляет. Точнее, сейчас даже и не ругают, поскольку устали все это «творчество» смотреть. Но иногда хлестко отзываются — как, скажем, Иван Ургант, заметивший однажды в эфире «Первого канала», что название «Соловьиный помет» могло бы хорошо подойти для программы на телеканале «Россия».

Соловьеву не нравится быть посмешищем, и он, ударившись в аналитику, хочет убить двух зайцев: поддержать президентский рейтинг Путина и собственную журналистскую репутацию. Но аналитику трудно делать в рамках пропаганды. Шаг влево, шаг вправо — «расстрел». Тут ведь не только Алексея Навального опасно приглашать для дискуссий о пенсионной проблеме, с которой Соловьев начал. Реформу в том виде, как она подана Путиным, не поддерживают ни Андрей Нечаев — министр экономики 1990-х гг., ни Евгений Гонтмахер — крупнейший специалист по социальным проблемам, ни многие другие эксперты. Получается, что серьезное обсуждение не устроишь: вся пропаганда рухнет.

Кстати, некоторые спикеры просто отказываются ходить на подобные программы. Даже если гостя не закрикивают и запись не обрезают, у приличного человека от общения с Соловьевым может пострадать репутация.

Остается монолог. С надежным, проверенным единороссом Андреем Макаровым. Умеющим говорить о сложных проблемах, но неспособным увлечь. В итоге монолог получается скучный.

Другим «аналитиком» по Путину оказывается, естественно, Дмитрий Песков. Роль пресс-секретаря всегда возрастает, когда лидер себя пиарить не может. Недаром мы помним Ястржембского той эпохи, когда Ельцин «работал с документами». Путин, конечно, пока далек от такого состояния. Но роль Пескова уже повысилась. Нужны восхваления.

И вот — Путин у нас теперь «самый человечный человек». Долго думал Песков над этим штампом? Ему откровенно скучно. Даже Соловьев вынужден был сострить над заезженной фразой. Но ведь именно он завел разговор о том, как Путин любит детей. Похоже, и Соловьеву скучно. В глазах уже нет блеска, как во время былых поединков. Владимиру Познеру, который на 30 лет старше Соловьева, и то работать интереснее. Ведь Познер всегда пытался худо-бедно сохранять в беседах с гостями какой-то творческий элемент. Но в пропагандистских программах Соловьева творить становится все труднее.

Во второй передаче акцент был сделан на внешнюю политику. На то, что мы — не в изоляции. Все время ведем переговоры. «Привязали» Путина к Гергиеву, к культуре, к новому концертному залу «Зарядье». Грамотно разнесли рассказ о «Зарядье» с рассказом о пенсиях по разным программам. А то мог бы возникнуть вопрос: не за счет ли стариков строятся дорогие концертные залы, куда лишь редкий пенсионер попадет, судя по тому, какие там обычно бывают цены на билеты?

Неясно, кто должен смотреть аналитическую программу, в которой не задают никаких вопросов, требующих анализа. Может, это все делается для одного зрителя, имя которого используется в самом названии передачи?

Нынешняя политическая система стареет. Всем становится скучно. Ведь власть давно в кармане. Там же лежат большие деньги. Стремиться не к чему. Желать нечего. И если случится провал, всегда есть места для отступления — роскошные виллы и квартиры в Европе, куда путинские политики и пропагандисты могут уехать.

Система монополизирована, почти как брежневская. Молодежь, может, и смогла бы вдохнуть в пропаганду жизнь, но кто же допустит новое поколение на первые позиции? Там уже Соловьев. А молодые уходят в интернет, где и впрямь появляются интересные подходы — которые строятся на принципе независимости.

А на РТР остается принцип подхалимажа. Выясняется, что даже пугливые козероги от Путина, бродящего по горам, не убегают. Так наш президент хорош.

А что, собственно, от него бежать? Он же без Росгвардии пришел. Никто козерогов метелить не станет. Труженики большой дубинки заняты на митингах в столицах.

У Пескова иная трактовка: «Наверное, козероги Путина признали». Кем признали? Альфа-самцом? «Несет пургу», — как справедливо заметил однажды сам глава государства по поводу странных высказываний своего пресс-секретаря.

Аналитика явно провалилась, однако в какой-то мере выручает камера. Прекрасные горы. Красивая природа. Путин дошел до вершины. Сверху парит орел. По всей видимости, двуглавый.

Дмитрий Травин, «Росбалт»