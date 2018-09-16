закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 16:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Путин дошел до черты

3
  • Дмитрий Травин, «Росбалт»
  • 16.09.2018, 14:57
  • 5,445

Получается скучно и как-то неловко.

Программа «Москва. Кремль. Путин», которую запустил на канале «Россия 1» Владимир Соловьев, обозначила переход пропаганды на новый уровень. Хотя сравнения Путина с Брежневым стали за последнее время общим местом, надо признать, что даже культ личности Леонида Ильича не предполагал создания специальных передач, посвященных генсеку ЦК КПСС. Что же произошло у нас теперь?

Не исключено, что подобный ход мастеров голубого экрана определяется объективным развитием ситуации, под которую приходится подстраиваться теленачальству — наряду с кремлевской администрацией.

Дело в том, что до недавнего времени Путин сам привлекал к себе большое внимание. Легко говорил. Хорошо выглядел. Летал, нырял и гонял по дорогам на чем придется. Шутил на грани приличия, вызывая одобрение массовой публики. Увы, это все осталось в прошлом. Президент перестал сам себя пиарить. Он скучноват. Он выглядит на свой возраст. Он не создает информационных поводов. И если раньше прокремлевская пресса должна была скорее следовать за Путиным, чем формировать его имидж, то теперь она для поддержания президентского рейтинга вынуждена придумывать что-то особое.

Не только личность лидера, но и его дела становятся все менее интересны. Даже обывателям теперь ясно, что никаких реформ при Путине уже не будет и экономика продолжит стагнировать. Это видно по повышению налогов и пенсионного возраста. Вот все, чем президент отметился сразу после легкой победы на выборах, когда вроде бы самое время что-то менять.

У Кремля нет концепции пропаганды на будущее. Но очередной президентский срок требует нового подхода. Ведь закончится он, когда Путину исполнится 72 года, и все то негативное в его имидже, что сейчас лишь намечается, станет очевидно каждому гражданину России. В общем, Путин дошел до черты, которую нельзя не замечать. Что же можно придумать в такой ситуации?

Хвалиться объективными политическими достижениями трудно: их практически нет. Просто показывать самого президента уже недостаточно — надо сопровождать картинку хвалебным текстом, чтобы не давать зрителям самостоятельно размышлять о том, что они видят. Конечно, если что-то прихватить по соседству, то народ проснется и вновь с интересом прильнет к экранам. Но пока очередного Крыма на примете нет. А пиариться нужно. Специальная программа должна быть готова к тому моменту, когда созреют новые яркие внешнеполитические акции.

Как показывают первые две передачи «Москва. Кремль. Путин», ее авторы сделали ставку на аналитику. Соловьев, видимо, давно уже нервничает из-за того, что примитивизм его программ ругают интеллектуалы, к числу которых он, конечно, себя причисляет. Точнее, сейчас даже и не ругают, поскольку устали все это «творчество» смотреть. Но иногда хлестко отзываются — как, скажем, Иван Ургант, заметивший однажды в эфире «Первого канала», что название «Соловьиный помет» могло бы хорошо подойти для программы на телеканале «Россия».

Соловьеву не нравится быть посмешищем, и он, ударившись в аналитику, хочет убить двух зайцев: поддержать президентский рейтинг Путина и собственную журналистскую репутацию. Но аналитику трудно делать в рамках пропаганды. Шаг влево, шаг вправо — «расстрел». Тут ведь не только Алексея Навального опасно приглашать для дискуссий о пенсионной проблеме, с которой Соловьев начал. Реформу в том виде, как она подана Путиным, не поддерживают ни Андрей Нечаев — министр экономики 1990-х гг., ни Евгений Гонтмахер — крупнейший специалист по социальным проблемам, ни многие другие эксперты. Получается, что серьезное обсуждение не устроишь: вся пропаганда рухнет.

Кстати, некоторые спикеры просто отказываются ходить на подобные программы. Даже если гостя не закрикивают и запись не обрезают, у приличного человека от общения с Соловьевым может пострадать репутация.

Остается монолог. С надежным, проверенным единороссом Андреем Макаровым. Умеющим говорить о сложных проблемах, но неспособным увлечь. В итоге монолог получается скучный.

Другим «аналитиком» по Путину оказывается, естественно, Дмитрий Песков. Роль пресс-секретаря всегда возрастает, когда лидер себя пиарить не может. Недаром мы помним Ястржембского той эпохи, когда Ельцин «работал с документами». Путин, конечно, пока далек от такого состояния. Но роль Пескова уже повысилась. Нужны восхваления.

И вот — Путин у нас теперь «самый человечный человек». Долго думал Песков над этим штампом? Ему откровенно скучно. Даже Соловьев вынужден был сострить над заезженной фразой. Но ведь именно он завел разговор о том, как Путин любит детей. Похоже, и Соловьеву скучно. В глазах уже нет блеска, как во время былых поединков. Владимиру Познеру, который на 30 лет старше Соловьева, и то работать интереснее. Ведь Познер всегда пытался худо-бедно сохранять в беседах с гостями какой-то творческий элемент. Но в пропагандистских программах Соловьева творить становится все труднее.

Во второй передаче акцент был сделан на внешнюю политику. На то, что мы — не в изоляции. Все время ведем переговоры. «Привязали» Путина к Гергиеву, к культуре, к новому концертному залу «Зарядье». Грамотно разнесли рассказ о «Зарядье» с рассказом о пенсиях по разным программам. А то мог бы возникнуть вопрос: не за счет ли стариков строятся дорогие концертные залы, куда лишь редкий пенсионер попадет, судя по тому, какие там обычно бывают цены на билеты?

Неясно, кто должен смотреть аналитическую программу, в которой не задают никаких вопросов, требующих анализа. Может, это все делается для одного зрителя, имя которого используется в самом названии передачи?

Нынешняя политическая система стареет. Всем становится скучно. Ведь власть давно в кармане. Там же лежат большие деньги. Стремиться не к чему. Желать нечего. И если случится провал, всегда есть места для отступления — роскошные виллы и квартиры в Европе, куда путинские политики и пропагандисты могут уехать.

Система монополизирована, почти как брежневская. Молодежь, может, и смогла бы вдохнуть в пропаганду жизнь, но кто же допустит новое поколение на первые позиции? Там уже Соловьев. А молодые уходят в интернет, где и впрямь появляются интересные подходы — которые строятся на принципе независимости.

А на РТР остается принцип подхалимажа. Выясняется, что даже пугливые козероги от Путина, бродящего по горам, не убегают. Так наш президент хорош.

А что, собственно, от него бежать? Он же без Росгвардии пришел. Никто козерогов метелить не станет. Труженики большой дубинки заняты на митингах в столицах.

У Пескова иная трактовка: «Наверное, козероги Путина признали». Кем признали? Альфа-самцом? «Несет пургу», — как справедливо заметил однажды сам глава государства по поводу странных высказываний своего пресс-секретаря.

Аналитика явно провалилась, однако в какой-то мере выручает камера. Прекрасные горы. Красивая природа. Путин дошел до вершины. Сверху парит орел. По всей видимости, двуглавый.

Дмитрий Травин, «Росбалт»


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников