«Там ни одна женщина не будет лежать в коридоре» 16.09.2018, 15:10

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Чем отличаются роды в Беларуси, Европе и Америке.

Многие белоруски, рожавшие в своей стране, могут часами рассказывать про ужас, который им пришлось перенести в роддоме. Сайт kyky.org пообщался с доулой Елизаветой Шефер, которая больше пяти лет работала в Беларуси, а сейчас живет на кипре. она рассказала, как рожают в Штатах и Европе, сколько это стоит и зачем в палатах ставят надувные ванны

В Беларуси профессии доулы нет

- Вы проработали доулой в Беларуси семь лет. Насколько эта профессия востребована в нашей стране? Сколько клиенток-беларусок за это время у вас было?

- В беларуском регистре профессий доулы нет, но спрос на ее услуги становится все больше. К сожалению, партнерские роды в Беларуси предполагают одного партнера – мужа, маму, сестру. Но все чаще женщины для поддержки ищут себе доулу. Правда, лично я больше работала с женщинами во время и после беременности – не скажу, что на роды часто ходила. Наверное, была всего на паре десятков в Беларуси: и на домашних, и в роддоме. Еще несколько лет назад в роддом доуле было очень тяжело попасть из-за огромного количества бюрократических заморочек. Я часто сопровождала женщин до роддома: приезжала к ним домой, вместе ехали в роддом, помогала отвечать на вопросы в приемном покое, а потом они уходили рожать вместе с мужем. Я практикую несколько форматов работы с женщинами в период беременности и в послеродовом периоде: индивидуальный и групповой (доульский кружок и посткружок) – поэтому мне сложно сказать, у скольких беларусок я была доулой. Наверное, это более трехсот женщин по всей стране – Минске, Гомеле, Марьиной Горке, Слуцке, Жодино и так далее.

У меня четверо детей, поэтому в последние десять лет я делала достаточно долгие перерывы в работе. Решила, что не хожу «в роды», когда у меня самой маленькие дети на руках. Сейчас младшей дочери полтора года, поэтому с сентября я снова начинаю сопровождать женщин в родах. И запросы на Кипре есть – их намного больше, чем в Беларуси.

- В Европе и США профессия доулы существует на законодательном уровне? Насколько она востребована там?

- Конечно, она существует там на официальном уровне. В Штатах доул очень много, бум на эту профессию начался пару десятков лет назад. Сейчас начинающая доула в Штатах за участие в родах берет около 300-350 долларов, профессиональная доула с опытом – от 1000 до 1500 долларов, это абсолютно адекватные, привычные цены. К слову, в США некоторые страховки покрывает расходы беременной на роды с доулой. На Кипре подобного нет, здесь всего три-четыре доулы на весь остров.

В Беларуси цены на услуги доул в разы ниже. Например, есть новички, которые проходят обучение на онлайн курсах и хотят сдать на международную сертификацию, но для этого им надо побывать как минимум на 2-3 родах, чтобы написать ревью и получить рекомендации от врачей и отзывы от женщин. Они согласны работать бесплатно. Опытные доулы в Беларуси берут от 150 до 300 долларов, я полагаю. Разбежка с американскими ценами вполне логична: в Беларуси спрос на доул намного меньше, да и денег у людей таких нет. Как и страховой медицины.

- Как реагирует на ваше присутствие персонал клиники в Беларуси и на Западе?

- В Беларуси – очень по-разному, но я и не говорила, что пришла в качестве доулы. Хотя некоторым врачам я наверняка примелькалась и запомнилась. Представлялась подругой, знакомой, сестрой, но бывали случаи, что в палату к женщине все равно не пускали. Например, в Слуцке нам с беременной всячески препятствовали сопровождению в родах, письменно обозначили, что партнером в родах может быть либо муж, либо родственница, но никак не подруга. Я на роды так и не попала.

В Америке, на Кипре – пожалуйста, приводите, кого хотите, лишь бы женщине было хорошо. Этим летом я несколько месяцев провела в штате Миннесота – гостила у родителей. Там я встретила акушерку, которая живет в Америке уже пятнадцать лет, но сама родом из Беларуси. Она рассказала мне, как однажды присутствовала на родах, где помимо роженицы в палате было еще человек пятнадцать. Женщина рожала не первенца, поэтому хотела, чтобы все родственники в этот момент были рядом с ней. Никаких проблем с этим у медперсонала на возникло. Конечно, если бы кто-то из гостей мешал процессу, его бы попросили выйти, но все было хорошо. К тому же в американских палатах есть раскладушки для старших детей и мужей – родственники могут не расставаться с женщиной после родов.

Первого сына я рожала в Германии. Моя мама должна была приехать ко мне, чтобы помочь с первенцем. Так совпало, что прилетала она как раз в ту ночь, когда я рожала. Была зима, девятое февраля, она приехала в немецкий госпиталь на такси прямо из аэропорта, акушерка сразу начала звать ее в палату, мол, идите быстрее, она сейчас родит. Это сейчас мама живет в Америке и на многие вещи смотрит иначе, а тогда она была человеком советского образования, потому начала отнекиваться и говорить, что куда же она в зимних ботинках прямо с самолета пойдет, просилась хотя бы руки помыть. Акушерка убедила, что ничего страшного в этом нет, сказала, что-то вроде: «Вы родня, микробы полезные». Так мой сын в первые минуты жизни побывал на руках у отца, бабушки и моего отчима.

Сколько стоят роды на Западе

- Расскажите, как устроен процесс ведения беременности в Штатах и на Кипре. Хочу начать с вопроса, сколько это вообще стоит?

- Могу рассказать про штат Миннесота, где я была, – во всех штатах Америки обстоятельства разные. Та самая русскоговорящая акушерка из Беларуси провела мне экскурсию по госпиталю, где она работает, и все рассказала, за что ей большое спасибо. В Штатах действует страховая медицинская система, так что страховка покрывает все расходы на ведение беременности, роды и послеродовой период. Что делают люди, у которых этой страховки нет, я не знаю. Для мигрантов стоимость родов в госпитале оценивается в среднем от 10 до 12 тысяч долларов, но это очень грубые суммы. Заранее неизвестно, какие врачебные вмешательства потребуются женщине: реанимация для ребенка и так далее, расходы на все это считаются дополнительно. Домашние роды в Миннесоте стоят около четырех тысяч долларов, но они не покрываются страховкой.

Сколько стоят роды на Кипре – не знаю, пока не успела побывать в местных госпиталях. Единственное, уже выяснила, что некоторые страховки не покрывают расходы на роды в том случае, если женщина прожила там не больше 12 месяцев. Вообще, на Кипре самая плохая по Европе статистика по исходу родов – в 56% случаев женщинам в кипрских госпиталях делают кесарево сечение. Для сравнения, в Америке около 30% женщин, которым делали кесарево, в Беларуси еще меньше – где-то 20-25% случаев родов, если я не ошибаюсь.

- В Беларуси в большинстве случаев делают кесарево сечение только по назначению врача. В Штатах, на Кипре тоже настаивают на самостоятельных родах?

- На Кипре за деньги в роддомах выполнят почти любой каприз. Медперсонал сам предлагает кесарево на 38-й неделе каждой второй женщине. И эпидуральную анестезию предлагают почти всем. В Америке очень зависит от клиники и штата, например, в госпитале, где я была, процент кесарева довольно маленький – всего 16% из общего количества – эта клиника ориентирована на естественные роды. Что касается отказов в этой процедуре – сказать не могу, не интересовалась этой темой. А про Беларусь вы говорите очень грубо (улыбается). Думаю, если очень попросить – сделают.

- На Западе есть практика типа нашей, когда беременная встает на учет?

- Сначала про Штаты, там нет понятия «встать на учет», но беременность ведется, конечно. Врачи дают женщинам рекомендации, например, впервые показаться врачу и сходить на первый скрининг в 10-12 недель, но женщина может от этого отказаться – это ее право. Врачи посетуют, но ничего не скажут. В Штатах считается нормальным, если женщина пришла на первый прием в госпиталь даже после 11-12 недели, потом посещала врача раз в месяц, ну и обследовалась раз в неделю после 36-й недели. В общем, очень похоже на беларускую систему, но в Америке у беременной берут меньше анализов. Если женщине что-то не нравится – акушерка, врач или что-то другое, она может спокойно перейти в другой госпиталь или родительный центр. Для этого нужно позвонить в свой госпиталь и попросить, чтобы ее историю перевели. Это делается буквально за пару минут. Единственное, в некоторых родильных центрах есть условие: если женщина вообще нигде не наблюдалась вплоть до 22-й недели беременности, ей имеют право отказать в принятии родов. Дело в том, что именно в родильных центрах нет врачей, там работают только акушерские команды.

Большинство русскоязычных женщин не знают, что в Америке есть выбор персонала, который будет принимать роды, и по наитию сразу идут к врачам. Речь не про конкретного человека, а про команду: она бывает в Штатах врачебная и акушерская. Если женщина выбирает вторую, всю ее беременность ведут акушерки, иногда отправляя на дополнительные приемы и анализы к врачам. Акушерка и роды принимает. На родах будет присутствовать дежурный, но кто именно – врач или акушерка, женщина может определить заранее.Когда выбирается акушерская команда, на родах врач не присутствует, если того не потребуют медицинские обстоятельства.

Этой весной я была на обучающем семинаре Мишеля Одена (всемирно известный врач-акушер – Прим. KYKY) в Амстердаме, после одного лекционного дня нас водили на экскурсию в местный родильный центр, где рассказали об акушерстве Нидерландов. Голландия – страна с самым высоким процентом домашних родов в Европе. Так вот, насколько я поняла их трехступенчатую систему медицинской помощи, там беременная женщина в принципе не может пойти на первый прием к врачу – только к акушерке, выбора у нее нет. Если того требует ситуация, она попадает к врачу. И только потом, в особых случаях – к университетским врачам, профессорам узкого профиля.

Что касается Кипра – это страна расслабленных людей, но при этом киприоты привыкли обращаться к врачам по любому чиху, так что ходят так, как предписано. Пока не могу сказать точно, с какой недели у них нужно начинать наблюдение. Сейчас на Кипре много россиян, уже начали подтягиваться айтишники и финансисты из Беларуси, Украины. Мигранты и даже кратковременные туристы могут приехать в госпиталь на самом позднем сроке, сказать, что хотят там рожать, – и их примут. Хотя обычно приезжают заранее, ищут врачей, знакомятся, договариваются.

- Практикуют ли в Америке и европейских странах сохранение беременности в клинике?

- Не задавала этот вопрос в Штатах, но могу рассказать, какая практика в Германии – там не практикуют сохранение до 12 недель. Они не будут предлагать беременной препараты раньше этого срока. Люди не будут просто так лежать в американских и европейских госпиталях просто потому, что это очень дорого. В Германии десять лет назад койко-место в госпитале, где я рожала, стоило 90 евро в сутки – как сейчас простой номер в отеле на Кипре. Никто не хочет отдавать такие деньги за то, чтобы просто лежать и есть под присмотром медиков – страховка не оплатит такой случай.

В Беларуси все иначе, потому что врачи боятся брать на себя ответственность. Им же всегда в случае чего «сверху» по шапке прилетает.

Как на самом деле проходят домашние роды

- Как в штатах выглядит роддом? Чем оборудованы палаты?

- В Америке нет понятия «роддом», чаще всего это отделения при госпитале на 7-8 родильных палат. Не бывает случаев, когда в одной комнате рожают сразу несколько женщин. Беременная ложится в палату, в которой у нее и принимают роды. Там же она проводит несколько часов после родов, никто ее никуда не гоняет. Только спустя время переводят в послеродовую палату.

В палатах есть большие ванны – любая акушерка знает: вода очень действенна в качестве обезболивающего. Я сама на каждых своих родах лежала в ванной. Одного ребенка родила в воду, остальных детей – нет, но схватки переживала в воде. Если ванной нет, женщине в палату притащат надувной бассейн и наполнят его. Я приметила, что в палатах госпиталя, в котором я была в Миннесоте, очень много разных источников света: есть ночник (или даже несколько) и передвижная лампа, при помощи которой можно не светить женщине в лицо, а только в область промежности. Это важно, потому что яркий свет мешает процессу родов, любой врач и акушер это знает. Еще есть доска, где пишут смывающимися маркерами план родов, который разработала женщина. Например, «хочу, чтобы раскрытие матки проверяли не часто», или «хочу родить в ванной», «хочу, чтобы пуповину перерезали не сразу» и так далее. Это делается, чтобы если во время родов сменится родовая команда, «новый» персонал не задавал женщине лишних вопросов, а спокойно продолжил свою работу.

Ну и лично меня всегда удивляет, как в иностранных госпиталях после родов кормят женщину – очень сытно и разнообразно. Не говорят, что из-за грудного вскармливания нужно придерживаться диеты – наоборот, поощряют разнообразное питание: спагетти, соусы, капусту, десерты, кофе, чай.

- В Беларуси по сути запрещены домашние роды, в Америке – разрешены. Правда, что в Штатах под окнами женщины стоит реанимобиль?

- Нет, это абсолютная неправда. Ни в каких странах мира под окнами дома, где рожает женщина, не стоит реанимобиль – это очень дорого. Часто слышала про эти сказки от беларусок, не знаю, откуда они берутся. Домашние роды, например, в штате Миннесота стоят примерно 4000 долларов. В эту сумму входит ведение беременности домашней акушеркой: пред и послеродовые визиты и сами роды. Если делать надбавку за реанимобиль, выйдет огромная сумма. Это и не нужно: акушерка с женщиной заранее оговаривает ситуации, в случае которых они поедут в госпиталь. Никто не будет рожать дома только ради того, чтобы родить дома. Теоретически я могу предположить, что женщина нанимает реанимобиль, когда живет вдалеке от цивилизации. В Штатах вполне реально иметь дом на ферме в ста милях от ближайшей медицинской помощи. Возможно, у некоторых домашних акушерок прямо в контракте прописано, что от места, где происходят домашние роды, до клиники должно быть не более 20-30 минут езды.

Я спрашивала у своей знакомой акушерки, что будет, если в центр приедет рожающая женщина, а там не будет никого, кроме медсестер на дежурстве. Она пояснила, что у них есть такое понятие «врач на дежурстве, но дома». Это медик, который может не находиться в самой клинике, но обязан приехать в течение двадцати минут после вызова. Поэтому, как говорит Мишель Оден, если до клиники двадцать минут езды, можно спокойно рожать дома с акушеркой. Она будет следить за процессом родов, физическим состоянием женщины, слушать сердцебиение ребенка, смотреть раскрытие и так далее. Есть и другой вид – соло-роды, при которых женщина рожает самостоятельно, безо всякой медицинской помощи. В таких случаях она берет на себя полную ответственность за все происходящее. Но знаете, бывает, рожают и до приезда скорой – всякое бывает.

Хочу уточнить, в Америке есть два вида акушерок: те, кто получает специальное медицинское образование, поэтому могут работать где угодно (в госпитале, родильном центре, и на дому). И другой вид – акушерки, у которых может быть любое базовое образование и специальная сертификация акушерки. Такие специалисты могут работать только на дому, либо в родильном центре.

На Кипре домашних родов почти не существует: акушерки, которые работают в госпитале, не имеют право принимать роды на дому, а домашних акушерок на острове нет. Кажется, в 2015 году был случай, когда женщина рожала дома, но ребенку понадобилась реанимация, они поехали в госпиталь. При этих родах присутствовали две акушерки в пенсионной отставке. Насколько я знаю из СМИ, их задержала полиция на шесть дней – был скандал на всю страну.

- В интервью для KYKY другая доула рассказывала, что не обязана уметь оказывать медицинскую помощь при родах. Вы оказываете?

- За течением родов следит акушерка, а доула – за эмоциональным и физическим состоянием женщины, это не медицинская профессия. Она преследует цель обеспечить комфорт женщине, чтобы та начала свой путь материнства с положительным опытом, вспоминала о нем как о придающем силу и радость событии. Многие исследования и статистика подтверждают, что профессиональное присутствие доулы при родах сказывается на женщине очень хорошо. Но я не оказываю медицинскую помощь при родах. Это противоречит доульской этике, и не моя задача в принципе.

Веселящий газ и хамство в роддоме

- Кто за границей идет в акушеры и акушеры-гинекологи? Если люди, которые могут выдать фразу типа «забеременеть смогла – рожай, мучайся»? Или на коридоре после родов оставить?

- В Штатах ни одна женщина не будет лежать в коридоре после родов, это исключено. Не так давно вышли очень хорошие фильмы, сделанные журналистами, о родах в Штатах. Один из них называется «Роды как бизнес». Там рассказывается, почему в стране такая медикализированная система, почему в процессе родов очень много ненужных врачебных вмешательств и так далее. То есть и в Америке много проблем, но именно неуважения к женщинам нет. На Кипре то же самое.

Буквально пару месяцев назад я смотрела интервью с поэтессой Верой Полозковой, в котором она рассказала, почему второй раз рожала дома. Даже в супер-клинике Москвы, где проходили ее первые роды, все не так круто, как говорят. Да, там во время родов может присутствовать муж, даже несколько доул, но после того, как роды завершены – всех просят уйти. При женщине остаются санитарки, медсестры, которые приходят в палату в шесть утра и говорят: «Так, встали, принимаю анализы еще десять минут, а потом – всё». Это пример того, что в Беларуси и России можно быть известным человеком, и все равно не избежать хамства в роддоме. Что с этим делать? Как минимум, не молчать об этом, постоянно писать о проблеме. Если каждая вторая, а потом и первая женщина начнет приходить в роддом с запросом «я хочу по-другому», возможно, что-то начнет меняться. К тому же меняется поколение. Раньше все мои клиентки были старше меня, сейчас я старше. Сегодняшние 25-летние женщины, например, хотят другого уровня комфорта. И теперь новое поколение учится на гинекологов и акушерок. Я очень надеюсь, что в скором времени хамство в роддомах закончится.

- В Беларуси уже не один врач отказался делать женщине аборт. На Кипре, в Штатах такие врачи тоже есть?

- Я не интересовалась этой темой. Знаю только, что в Штатах есть доулы, которые сопровождают женщину во время аборта. Я бы вряд ли смогла, это не совсем моя тема. А на Кипре аборты запрещены, в кипрских клиниках их делают только по медицинским показателям и (но это не точно) в случаях, если женщина забеременела в результате насилия. Буквально недавно на Кипре преследовали врача, который сделал женщине аборт на ранней стадии беременности – здесь с этим очень строго, как в Португалии и Польше. Кипр – южная страна, тут детей просто обожают. Мне кажется, тут рассуждают по принципу «ты роди, а там большой семьей вырастим».

- При вас на родах были случаи, когда ребенок рождался мертвым?

- Нет, у меня в практике такого не было – это очень редкий случай. Но в моем окружении есть две женщины, пережившие эту трагедию. Чаще всего женщина знает, что рожает мертвого ребенка: ей говорят об остановке сердца на УЗИ, например. Смерть ребенка именно в процессе родов – единичные случаи. Не знаю, что бы делала в подобной ситуации. Наверное, надо просто быть рядом, поменьше говорить, побольше – слушать. А спустя время перенаправлять женщину в организации, которые занимаются психологической поддержкой в подобных ситуациях. Я такие знаю.

- В Беларуси для обезболивания родов применяют эпидуральную анестезию. Какие препараты используются в Америке и Европе?

- Безопасные? Никто не может достоверно сказать, что та же «эпидуралка» для здоровья женщины и ребенка абсолютно безопасна, обычно беременная должна подписать кучу бумажек, подтверждающих ее согласие на этот вид обезболивания. Но, например, в родильном центре Амстердама мне рассказывали, что часто во время родов применяют «веселящий газ» – закись азота с кислородом. Он считается безвредным, но врачи не рекомендуют его использовать слишком часто: может появиться зависимость, хотя в родах успеть подсесть вряд ли получится. В родильном центре Америки, где я была, веселящий газ – единственное легальное средство, которое можно применять в качестве обезболивающего, потому что там нет врачей. Если женщина захочет «эпидуралку», ей придется ехать в госпиталь.

Какие еще препараты? Попробую ответить, как Мишель Оден: нам нужно вернуться к истокам, физиологии родов, понять, почему женщины боятся боли и как сделать так, чтобы этот страх ушел. В процессе родов у женщины вырабатываются гормоны, основные из них – окситоцин и эндорфин. Если концентрация последнего в крови не будет нарастать, роды будут долгими и сложными. Окситоцин – гормон «застенчивый», поэтому, чтобы он вырабатывался, нужны условия для нормального течения родов. В первую очередь, женщина должна чувствовать себя в безопасности. Эндорфины помогают справиться с болевыми ощущениями и вырабатываются в ответ на концентрацию окситоцина. Но есть ещё антагонист окситоцина – адреналин, который доминирует в крови человека в ситуациях «бей-замри-беги». В родах он вырабатывается, когда, например, из дома женщина попадает в роддом, где ей в лицо светит яркий свет и задают кучу вопросов. Конечно, очень сложно отключиться в такой ситуации, поэтому схватки могут остановиться или замедлиться: адреналин мешает окситоцину, начинаются медицинские вмешательства. По сути это эффект домино – если хоть одну часть из физиологического процесса убрать, естественных родов не будет. «Правильная» боль полезна, она подает в мозг сигналы о том, какие гормоны нужно вырабатывать, чтобы женщина адаптировалась к интенсивности ощущений, и процесс мог разгоняться дальше.

Знаете, многих доул часто спрашивают: «А что вы делаете в родах?». Я иногда теряюсь и не могу дать четкий ответ. Ну, за ручку держим, молчим рядом – это никого не интересует, так как не дает красивых заголовков, не привлекает внимание аудитории. Но это так, это правда! Конечно, доулы умеют и могут делать обезболивающий массаж, классный вибрирующий массаж при помощи мексиканских шарфов, используют аромамасла, знают дыхательные техники, да и попеть с женщиной могут – все это есть, но это не главное. У меня были случаи, когда женщина во время домашних родов между схватками говорила: «Сиди, пожалуйста, так!». Мне очень хотелось пересесть, так как попа онемела во всех местах, я даже начала думать, что в машину сесть не смогу, чтобы домой доехать. Но потом успокоилась: если женщине надо, чтобы я сидела, я буду сидеть так. Женщине во время родов важно, чтобы кто-то был рядом, и часто – не муж. Лучше, если это будет женщина, у которой есть опыт и знания, поэтому она абсолютно спокойна, не отсвечивает и не дребезжит.