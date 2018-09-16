Следователям стало известно о двух сообщниках Петрова и Боширова 16.09.2018, 15:25

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Один из них – врач по профессии.

Британские следователи разыскивают двоих предполагаемых сообщников Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом пишет издание The Sunday Mirror вечером 15 сентября со ссылкой на источник в британском правительстве, передает dw.com.

Предполагается, что один из сообщников отравителей, которого в статье называют "доктор Новичок", является врачом, и его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей отравления, и также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы, в частности, избежать привлечения к делу полиции или британских врачей, отмечает The Sunday Mirror.

По словам собеседника издания, предполагается, что после регистрации в гостинице City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве, после чего они сели на поезд до Солсбери.

Ранее другие источники сообщили The Sunday Mirror, что британской полиции известны данные их настоящих документов, так как камеры видеонаблюдения оснащены программой, позволяющей сопоставлять лица людей с фото из паспортной базы.

Что делали Боширов и Петров в лондонском отеле

The Sunday Mirror также узнала, чем занимались в Великобритании Боширов и Петров помимо поездки в Солсбери. По информации издания, в полицию обратился мужчина, который останавливался в отеле City Stay Hotel в те же дни, что и предполагаемые агенты ГРУ. Он узнал на распространенных в СМИ фото Петрова, с которым, по его словам столкнулся в туалете отеля.

Постоялец гостиницы рассказал, что из номера Боширова и Петрова в ночь на 4 марта шел явный запах марихуаны, который распространился по всему коридору.

"Позже пришла женщина, я думаю, проститутка", - продолжил мужчина. Он пожаловался сотрудникам отеля на шум из номера предполагаемых отправителей, которые покинули гостиницу слеующим утром, отправившься в Солсбери. По словам постояльца, уборщица очень долго убирала номер после их отъезда.

Ранее издание "Проект" сообщило, что в досье с паспортными данными Руслана Бошировастоят те же указывающие на его принадлежность к спецслужбам пометки, что и у Александра Петрова. По данным "Проекта", на карточке Боширова имеется штамп "сведений не давать" и указан тот же телефонный номер, который имеется в досье Петрова. Издание утверждает, что получило файл из информационной системы "Российский паспорт" по электронной почте.