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Появилось видео, как машина влетела в переход метро в Минске

  • 16.09.2018, 15:49
  • 1,479

Вечером 15 сентября в Минске Mazda въехала в переход метро на станции «Академия наук».

ГУВД Мингорисполкома опубликовало запись ДТП с камер видеонаблюдения на проспекте Независимости.

В ГУВД пояснили tut.by, что мужчина 1971 года рождения, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на «Мазде» по проспекту Независимости в направлении улицы Академической.

Перекресток с улицей Сурганова он проезжал на красный свет, что стало причиной столкновение с автомобилем «Лада Веста», который двигался по улице Сурганова в направлении улицы Кузьмы Чорного.

В результате столкновения автомобиль «Мазда» выехал на тротуар, чудом не задев пешеходов, и влетел в подземный переход станции метро «Академия наук».

Водитель автомобиля «Мазда» был задержан и доставлен в Советское РУВД. В отношении него составлены административные протоколы, проводится проверка. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.


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