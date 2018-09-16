Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию 16.09.2018, 15:57

Писатель заявил, что хотел бы избежать внимания СМИ и сосредоточиться на писательской работе.

Известный японский писатель Харуки Мураками попросил исключить его имя из списка номинантов на альтернативную Нобелевскую премию по литературе 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo.

В письме к организаторам премии Мураками поблагодарил их и объяснил свою просьбу тем, что хотел бы сосредоточиться на написании новых произведений и избежать внимания средств массовой информации.

О номинировании Мураками стало известно 10 июля 2018 года, когда Новая академия Швеции, которая решила вручить альтернативную Нобелевскую премию по литературе, опубликовала на своем сайте список кандидатов.

Решение было принято после того, как Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, после скандала отложила объявление лауреата до 2019 года. 117 деятелей культуры Швеции решили все-таки определить победителя и вручить премию.

В списке номинантов оказалось 47 человек.

Фонд Нобеля принял решение отложить на год присуждение премии по литературе в мае 2018 года. Кризис в Шведской академии произошел после того, как 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке академии. Местные издания, в том числе Dagens Nyheter, впоследствии выяснили, что Арно также раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе и говорил, кто станет новым членом академии.

Сам Арно все обвинения отрицал. Впоследствии академия проголосовала против того, чтобы исключить из нобелевского комитета жену Арно, поэта и писателя Катарину Фростенсон. Это решение разделило академиков, последовала волна отставок — Шведскую академию покинули шесть ее членов, в том числе глава организации профессор Сара Даниус.

Скандал стал самым масштабным в истории Нобелевской премии по литературе, которая вручается с 1901 года. Присуждение награды в этой сфере откладывалось в 1943 году, но тогда это было связано со Второй мировой войной.