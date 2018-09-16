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Участники «бессрочного протеста» в Москве продержались семь дней

  • 16.09.2018, 16:07
Фото: Денис Стяжкин / твиттер

Сегодня противников повышения пенсионного возраста задержали.

В Москве в воскресенье, 16 сентября, задержали более 10 противников «пенсионной реформы». В их числе двое несовершеннолетних. Они участвовали в так называемом «бессрочном протесте».

Об этом сообщает портал ОВД-Инфо.

Некоторых задержанных сфотографировали в отделении полиции, взяли у них отпечатки пальцев и отпустили без составления протоколов.

«Бессрочный протест» проходит в Москве и Санкт-Петербурге после массовых акций 9 сентября. Тогда на митинги против повышения пенсионного возраста вышли люди в десятках городов России. По всей стране задержали более тысячи человек. Полиция применяла силу.


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