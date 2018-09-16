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В Беларуси польские дипломаты чтят память солдатов Корпуса охраны пограничья

  • 16.09.2018, 16:36
Посол Польши в Беларуси Артур Михальский (в центре) на польском военном кладбище в Долгиново
Фото: Twitter/michalski_artu

Посол Польши в Беларуси в сопровождении дипломатов из посольства в Минске возложил цветы и зажег лампадку на могилах солдат.

Польские дипломаты из посольства в Минске посетили могилы солдат Корпуса охраны пограничья, погибших во время советской агрессии на Польшу. В понедельник, 17 сентября, исполняется 79 лет с момента начала агрессии Советского союза на Польшу во время Второй мировой войны, передает «Радио Польша».

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский в сопровождении дипломатов из посольства в Минске принял участие в мессе в церкви в Долгиново. Затем они возложили цветы и зажгли лампадки на могилах солдат на местном польском военном кладбище.

«Здесь в Долгиново погибли солдаты Корпуса охраны пограничья. Важно, чтобы мы это помнили», - говорит посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

Глава польского дипломатического учреждения, военный атташе Аркадиуш Швец вместе с польскими дипломатами посетит в Беларуси также другие места захоронения офицеров Корпуса охраны пограничья.


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