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Украинские силы ООС восстанавливают Авдеевку

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  • 16.09.2018, 16:56
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Фото: facebook.com/pressjfo.news

До 30 октября планируется восстановить 210 домов.

В Авдеевке продолжаются работы по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате обстрелов сепаратистов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 сентября, передает korrespondent.net.

"На днях в прифронтовом городе были восстановлены работы по ремонту крыш домов, расположенных на улицах Колосова, Леваневского, Шевченко, Седова, Лермонтова и в переулках Лесном, Ясиноватском и Школьном" – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

По распоряжению Командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК при содействии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ. Ремонт осуществляется силами специалистов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК.

"При условии соблюдения … режима "тишины", до 30 октября планируется восстановить 210 домов" – подытожили в штабе ООС.


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