В Минске проходит День еврейской культуры 16.09.2018, 17:15

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Желающие могут попробовать блюда еврейской кухни и послушать традиционную еврейскую музыку.

В Минске проходит День еврейской культуры «Осенние праздники».

Как сообщает БелТА, на территории Верхнего города сегодня можно попробовать блюда еврейской кухни, послушать традиционную еврейскую музыку и увидеть танцы этого народа.

Также в программу фестиваля вошли многочисленные мастер-классы, выставки, викторины. Хэдлайнером мероприятия станет финалистка шоу «Голос 4» Алла Рид, которая вечером даст сольный концерт.