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Ротенберг поведал о «мальчишеских забавах» с Путиным

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  • 16.09.2018, 17:24
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Фото: соцсети

Бизнесмен заявил, что в общении с ним Путин бывает не президентом, а человеком, знакомым с детства.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, компании которого возводили Крымский мост, заявил, что в общении с ним Владимир Путин бывает не президентом, а человеком, знакомым с детства. Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», передает РБК.

Ротенберга спросили о его «трогательных отношениях» с Владимиром Путиным. «Он вам то волосы потеребит, то по-дружески по плечу похлопает! А остальные в окружении его не ревнуют?» — задала вопрос ведущая.

«Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент — это совсем другое», — ответил Ротенберг.

Журналистка также задала вопрос о проезде Путина на грузовике по Крымскому мосту. «Выйдя из автомобиля, что-то вам сказал, а затем по-дружески вас толкнул. Вот, может быть, расскажете, что он вам тогда сказал?» — спросила Аскер-заде.

«Ну, там ничего особенного он не сказал, в его же, приемлемой ему манере он просто пошутил и не более того. Но что порадовало — что вот когда пошутил, он приблизился, и в его глазах была такая радость, и мне было очень приятно, что ему это, конечно, доставляет огромную радость и удовольствие. А так это такая чисто шутка, ничего более», — пояснил бизнесмен.

При этом он пояснил, что общается с Путиным на «вы» как с президентом, но на «ты» как с давним знакомым. «С президентом на «вы», а с человеком, с которым я знаком с детства, на «ты», — рассказал Ротенберг, — было бы глупо, если бы я его называл на «вы».

Он также рассказал, что уже давно не выходил на ковер как борец. «Я думаю, что лет, наверное, 15–20 назад», — сказал Ротенберг.


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