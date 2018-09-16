В Беларуси официально более 10 тысяч идеологов 26 16.09.2018, 17:40

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Основная обязанность идеологов - изучение политической атмосферы в коллективе и предотвращение участия работников в забастовках, митингах.

Профессия «идеолог» появилась на свет всего 14 лет назад. Согласно указу Лукашенко каждая организация с численностью от 150-ти человек должен иметь штатную единицу идеолога, пишет «Белсат».

Среди основных обязанностей - изучение политической атмосферы в коллективе и предотвращение участия работников в забастовках и митингах. Такой специальности вы не найдете ни в одном университете Беларуси или в соседних странах. Но их более 10 тысяч по стране, и зарплата у них по крайней мере не менее 270 рублей.

Продолжение – смотрите в видеоматериале.