Бивис и Баттхед 6 Александр Кушнарь, «Обозреватель»

16.09.2018, 17:47

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Негативная селекция в РФ достигла нового дна.

Некоторые восклицают: не может быть, чтобы операция с химической атакой против Британии была организована столь бездарно! "Это очередной хитроумный план Путина! Он снова переигрывает Запад! Интервью подозреваемых — это два издевательских пальца в сторону зарубежья!"

Нет, господа. Это всего лишь критическое снижение уровня профессионализма российских властей и их полное нравственное вырождение. Спрашивают: какой резон проводить миссию, которая неизбежно сделает страну посмешищем? Встречный вопрос: а какой резон было отравлять на заведомо проигрышный бой то ли 10, то 50, то ли 200 военнослужащих, закамуфлированных под "наемников Вагнера", всухую разгромленных американской авиацией? Зачем было оккупировать часть Грузии, Украины, Сирии и Молдавии, а также проводить кибератаки против Запада, если ничего, кроме потери 500 миллиардов долларов и приобретения статуса изгоя, это не принесло России?

Для того, чтобы понять, почему на телеканале RT появились Бивис и Баттхед, а не российские "Тони Старки" в нанокостюмах на ядерных двигателях, надо просто поучиться в российской школе. Я хорошо помню, как вот такие же "Петровы" и "Бошировы" к шестому классу едва умели читать, в девятом классе гоготали над именем Оноре де Бальзака, а в одиннадцатом классе (если их не выгоняли из школы после девятого) оказывались связанными с какой-нибудь районной мафией и на уроках истории не способны были связать два слова. Финал у большинства подобных приматов прост: либо "украл — выпил — сел — романтика", либо что-то вроде места за баранкой нелегального такси. После "Крыма" для всей этой шпаны открылась дополнительная опция — наемничество с возможностью дорасти до "Александра Захарченко" и затем славно завершить карьеру под похоронный марш.

Однако есть еще один — секретный — сценарий для российских лоботрясов, нюхающих клей за углом школьного здания. Речь идет о случаях, когда их родители вдруг оказываются потомками сотрудников НКВД. В таких ситуациях их путь зачастую лежит через "высшие учебные заведения" (вернее, то, что в России ими именуется), связанные с "государственной разведкой" (этот термин тоже весьма условен в отношении российских бандитов). На выходе получаем клоунов-маньяков, которые засветились на всех камерах Британии и теперь рассказывают про "солберецкий собор" (так и вижу их на уроке русской литературы, объясняющих, "почему Герасим утопил Муму").

Именно поэтому западной аудитории не нужно строить конспирологических теорий о тайном замысле Путина. Нет никакого замысла. Есть вырождение нации. Негативная селекция достигла нового дна. Это не значит, что они не опасны. На самом деле — опасны. Но не в виде "экзистенциальной угрозы", как ее описывают в документах НАТО, а в качестве техногенной катастрофы на заводе "Крымский титан".

А тем, кто после всего этого все еще испытывает неумолимое желание поговорить с Путиным (ну вот как Меркель или Абэ, например), я порекомендую проделать один фокус: как только видите перед собой Владимира Владимировича — просто представляйте вместо него Петрова или Боширова. Представили? Вот тебе можете и обсудить с этим отправителем Скрипалей хоть Северный поток - 2, хоть мирный договор. Уверен, благодаря такой имаджинерии общение станет не только более плодотворным, но и радостным. Вы просто не сможете сдержать улыбку, представляя, как вот такой же замечательный человек вчера гулял по Вашей улице и оставил пару мазков "Новичка" у соседнего дома.

Александр Кушнарь, «Обозреватель»