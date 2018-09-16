Tages Anzeiger: Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии работает на разведку 2 16.09.2018, 18:03

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Боширов и Петров часто и подолгу бывали в Швейцарии.

Мишенью российских внешних спецслужб все чаще становится Швейцария, пишет газета Tages Anzeiger (перевод - DW) в субботу, 15 сентября. По данным издания, каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии работал или работает на внешнюю разведку РФ.

Еще в марте этого года швейцарский бундесрат опубликовал отчет о национальной безопасности, в котором говорилось о том, что "в отношении одной страны есть подозрение, что более четверти дипломатического персонала работают на спецслужбы".

Какая именно страна имеется в виду, в отчете бундесрата не говорилось. Однако сопоставив собственные расследования с данными отчета, издание Tages Anzeiger пришло к выводу, что речь идет о России.

Официально в Швейцарии находятся лишь три разведчика РФ

По данным газеты, в настоящее время в министерстве иностранных дел в Швейцарии аккредитованы 83 сотрудника российских дипломатических представительств, которые работают в посольстве РФ в Берне и консульствах в Женеве, Лозанне и Цюрихе. Среди них 37 дипломатов, в том числе две женщины, и 30 членов семей представителей российского дипкорпуса.

Официально, пишет издание, задачами, связанными с разведкой, занимается военный атташе полковник Александр Провоторов и два его заместителя, однако неофициально разведдеятельностью заняты гораздо больше российских дипломатических сотрудников.

Боширов и Петров часто и подолгу бывали в Швейцарии

Для особо щекотливых операций, пишет газета, в Швейцарию прибывает подкрепление. Таким подкреплением, по мнению Tages Anzeiger, могли быть и Руслан Боширов и Александр Петров, которые в интервью телеканалу RT, помимо своей поездки в Солсбери, рассказали и о посещении Швейцарии - по их словам, с туристическими, но, в основном, рабочими целями.

Газета не указывает их имен напрямую, однако пишет, что неделю назад воскресный выпуск газеты писал о пребывании в Женеве двух российских агентов, подозреваемых в покушении на экс-агента Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. По данным газеты, оба россиянина неоднократно посещали Швейцарию и оставались в стране длительное время, прекратив поездки в страну примерно за месяц до теракта в Солсбери.

Двух шпионов отправили домой

Накануне газета Tages Anzeiger сообщила о том, что два российских шпиона следили за деятельностью лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Labor Spiez а также имели отношение ко взлому базы данных ADAMS Всемирного антидопингового агентства WADA. Лаборатория в городе Шпиц, в числе прочего, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Оба агента были весной задержаны в Гааге и затем экстрадированы в Россию.