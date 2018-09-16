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В Германии поезд на водородном топливе выполнил первый рейс

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  • 16.09.2018, 18:26
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На крыше Coradia iLint установлена цистерна с водородом, энергия которого преобразуется в электрический ток.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил в воскресенье, 16 сентября, свой тестовый рейс в Бремерфёрде (земля Нижняя Саксония). Уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет этот город с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде, передает DW.

За ходом первой поездки лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман (Bernd Althusmann).

На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom - европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.

Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. Ранее сообщалось, что на эти цели выделены 81,3 млн евро.


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