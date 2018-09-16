Минское «Динамо» подписало контракт с Денисом Казионовым 16.09.2018, 18:35

Денис Казионов

Фото: fn24.ru

30-летний российский нападающий стал девятым иностранцем в столичном клубе.

Минское «Динамо» подписало односторонний контракт до конца сезона с 30-летним российским нападающим Денисом Казионовым, сообщает официальный сайт «зубров».

Последние три сезона Казионов провел в магнитогорском «Металлурге», с которым в 2017 году вышел в финал Кубка Гагарина.

В сезоне 2017/18 Казионов набрал 12 (7+5) очков в 46 матчах регулярного чемпионата и не отметился результативными баллами в 11 играх плей-офф.