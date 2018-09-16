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Премьер Польши: К сожалению, если хочешь мира, готовься к войне

  • 16.09.2018, 18:48
ФОто: PAP/Marcin Bielecki

Матеуш Моравецкий посетил Многонациональный Северо-восточный корпус НАТО в Щецине.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий встретился с командирами и солдатами, передает «Радио Польша».

Корпус будет выполнять важную роль в случае возможного конфликта, отметил премьер:

«Я убежден, что такое тесное сотрудничество разных народов в рамках корпуса, ведь здесь присутствуют войска из разных стран-членов НАТО, станет дополнительным импульсом. Оно укрепит оборонительный фундамент восточного фланга НАТО. К сожалению, если хочешь мира, готовься к войне (Si vis pacem, para bellum)».

Ранее польский премьер-министр возложил цветы к памятнику воинам щецинского корпуса, которые погибли во время миссии в Афганистане. В течение года корпус отвечает за все подразделения и сухопутные войска на восточном фланге НАТО.


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