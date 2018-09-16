Фотофакт: В Пинске «скорая помощь» провалилась в дорожную яму 2 16.09.2018, 19:03

Фото: Олег Тишкович / zellogaipinsk / «Медиа-Полесье»

Автомобиль в ловушке запечатлел очевидец происшествия.

15 сентября во дворе дома по улице 60 лет Октября автомобиль скорой помощи провалился в яму, которую рабочие вырезали в асфальте, чтобы его залатать.

Яма была без каких-либо знаков и ограждения, сообщает «Медиа Полесье».

Утром прошел дождь, и образовавшаяся лужа скрыла вырезанный участок дворового проезда. Медицинский автомобиль попал в невидимую ловушку, когда приехал на вызов.