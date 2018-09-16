закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Фотофакт: В Пинске «скорая помощь» провалилась в дорожную яму

2
  • 16.09.2018, 19:03
Фото: Олег Тишкович / zellogaipinsk / «Медиа-Полесье»

Автомобиль в ловушке запечатлел очевидец происшествия.

15 сентября во дворе дома по улице 60 лет Октября автомобиль скорой помощи провалился в яму, которую рабочие вырезали в асфальте, чтобы его залатать.

Яма была без каких-либо знаков и ограждения, сообщает «Медиа Полесье».

Утром прошел дождь, и образовавшаяся лужа скрыла вырезанный участок дворового проезда. Медицинский автомобиль попал в невидимую ловушку, когда приехал на вызов.


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников