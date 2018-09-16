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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич участвует в форуме епископов Европы

  • 16.09.2018, 19:24

Глава Католической Церкви в Беларуси представил белорусский епископат на пленарном заседании Совета Конференций епископов Европы.

Глава Католической Церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич представил белорусский епископат на пленарном заседании Совета Конференций епископов Европы (РКБЕ), которое началось 13 сентября в Познани в Польше.

В Познани в этом году отмечают 1050-летие с момента основания в этом городе старейшей католической епархии Польши. В 2017 году форум проходил в белорусской столице.

В начале работы было зачитано приветственное письмо от Папы Франциска, сообщает catholic.by.

14 сентября участники католического форума сосредоточились на теме волонтерства в Католической Церкви Европы. 15 сентября епископы рассуждали о солидарности между Церковью и народами Европы. В этот день к участникам заседания обратился Президент Польши Анджей Дуда.

Кардинал из Канады, префект ватиканской Конгрегации по делам епископов, Марк Уоэлет призвал к солидарности с папой Франциском в сложное время, в котором живут Вселенская Церковь и мир, чтобы еще более эффективно отвечать на вызовы времени.


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