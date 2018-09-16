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В Швеции огласили окончательные результаты выборов в парламент

  • 16.09.2018, 19:33

Ни один из блоков не получил в законодательном собрании большинства голосов.

Власти Швеции в воскресенье, 16 сентября, огласили окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 9 сентября, передает DW.

Партиям "красно-зеленого" блока, возглавляемого премьер-министром страны Стефаном Лёвеном и состоящего из Социал-демократической рабочей партии Швеции, Левой партии и Партии охраны окружающей среды, совместно удалось набрать 40,7 процента. Тем самым они одержали незначительную победу над получившим 40,2 процента либерально-консервативным правоцентристским альянсом, в который входят Умеренная коалиционная партия, "Христианские демократы", "Либералы" и Партия центра.

Результаты выборов дают преимущество "красно-зеленому" блоку над своими оппонентами всего в один мандат. Блок Стефана Лёвена может рассчитывать на 144 места в риксдаге, правоцентристы из альянса - на 143, а правопопулистская партия "Шведские демократы", набравшая 17,6 процента, получит 63 мест.

Ни один из блоков не получил в законодательном собрании большинства голосов, необходимого для формирования правительства. При этом оба они отказались сотрудничать со "Шведскими демократами", но выразили готовность вести переговоры о создании правительства, в которое входили бы представители обоих блоков.

В прошедших выборах приняли участие 87,2 процента избирателей, что стало самым высоким показателем с 1985 года.


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